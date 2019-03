Esenlik, Mor Reyhan İddialarını Yalanladı

23.10.2017 tarihinde Arapgir Belediyesine ait olan ARTE YAPI MİMARLIK LTD. ŞTİ. Şirketimize yazılı olarak başvurup, Arapgir Mor Reyhan çayını marketlerimizde satmak istediğini bildirmiş, talep uygun görülerek bahse konu çayın satışına başlanmıştır.

18.04.2018 tarihinde yine Arapgir Belediyesine ait olan ARTE YAPI MİMARLIK LTD. ŞTİ. Şirketimize yazılı olarak başvurup, daha önce satışına başlanan Arapgir Mor Reyhan Çayına ilaveten, 380 gr. Mor Reyhan Reçeli, 25 gr. Mor Reyhan Kurusu, 30 gr. 20’li süzen poşet Mor Reyhan Çayı, 50 gr. Mor Reyhan Baharatı, Mor Reyhan Seti ürünlerinin de satılmasını talep etmiştir. Talep, satınalma komisyonumuzca değerlendirilip olumlu cevaplanmış ve bahse konu ürünler raflarımızda satışa sunulmuş ve halen tarafımıza tedarik sağlandıkça satılmaktadır.

