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18 Ocak 2020 Cumartesi 18:14

Esenlik "Nerede Kalmıştık" Kampanyasında Talihliler belli oldu

Esenlik Süper Marketlerin ‘Nerede kalmıştık’ sloganı ile bu yıl yeniden düzenlediği Geleneksel Hediye Kampanyasında şanslı müşteriler kura çekilişi ile belirlendi.

Esenlik 'Nerede Kalmıştık' Kampanyasında Talihliler belli oldu
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Esenlik Süper Marketlerin ‘Nerede kalmıştık' sloganı ile bu yıl yeniden düzenlediği Geleneksel Hediye Kampanyasında şanslı müşteriler kura çekilişi ile belirlendi. Kampanya sürecince 88 TL'lik alışveriş yapan 3 müşteri ise son model otomobil sahibi oldu.
3 Ekim 2019 tarihinde başlayan ‘Nerede Kalmıştık' kampanyası ile 31 Aralık tarihine kadar Esenlik Süper Marketlerden 88 TL'lik alışveriş yapan tüm müşteriler Geleneksel Hediye Kampanyasına katıldı. Kampanyanın sona ermesi ile birlikte Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda gerçekleştiren çekiliş töreni ile 3 otomobil ve 154 hediye sahiplerini buldu.
Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş öncesinde konuşan Esenlik Genel Müdürü Ata Ünlü, hediye kampanyalarının bundan sonra da devam edeceği müjdesini vererek “Yönetim olarak sizlere daha iyi hizmet adına büyük gayretler içerisindeyiz. Son aylarda mağazalarımızda yenileme ve konsept çalışmalarımız sizlerin desteğiyle artan cirolarımız bizleri ziyadesiyle sevindiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'ın bizlere güveni ve desteği ile inşallah daha iyi yerlere geleceğiz” dedi.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise programda yaptığı konuşmada Esenlik Şirketi'nin Malatya'nın öz sermayesi olduğunu belirterek, ”Esenlik sizin firmanız, sizin şirketiniz, sizin mağazanız. Sizin olan mağazamızın daha iyi günler, daha iyi yarınlara ulaşması yine sizin elinizde” ifadelerine yer verdi.
Göreve geldiklerinde ilk olarak Esenlik başta olmak üzere belediyenin bütün şirketlerinin piyasaya olan borçlarla ilgili çok sıkı tedbirler aldıklarını belirten Gürkan, “Bütün sıkıntıları giderdik, bu önemli bir hadise. Diğer taraftan da yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” diye konuştu.
2020 yılının Malatya için atılım yılı olacağını da ifade eden Başkan Gürkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Malatya'da en büyük yatırımlardan biri de 15 milyon Euro'ya yapılan lisanslı kuru kayısı soğuk hava deposu. Fuar alanı ve millet bahçesinin de temellerini attık. Bu yıl sadece asfaltta 200 milyon TL'lik yatırım yaptık. 2020 yılı Malatya için atılım yılı olacaktır. Gerek kuşak yolları, gerek kuzey çevre yolu, gerekse alternatif yollar yüzde 80-90 bitmiş olacak. Asfaltsız hiç bir yerleşim birimi kalmayacak. Aynı zamanda altyapısı yapılmayan yerleşim birimi de kalmayacak. Bu yıl sadece MASKİ'ye 320 milyon TL'lik yatırım yapacağız. Bunun içerisinde alacağımız iş makineleri hariç. Bunun yanı sıra ekmek fabrikasının temelini atacağız, yemek fabrikasının temelini atacağız. Altay Kışlası ile ilgili çalışmaları yapacağız. Şire pazarı, buğday pazarı ile ilgili bütün çalışmalar son aşamada. Malatya mazisine laik istikbale hazırlanacak, bundan kimsenin tereddüdü olmasın”
Yapılan konuşmaların ardından kura çekimine geçildi. Noter huzurunda yapılan çekişte 3 adet son model otomobil kura çekimi ile talihlisini buldu.
Çekiliş sonucu 88 TL'lik alışveriş yaparak hediye çekilişine katılan Gülcan Dağ, Tuba Kara ve Selçuk Koşum son model birer otomobilin sahibi oldular. Otomobil çekilişinin ardından toplam 154 hediye de kura çekimi ile sahiplerini buldular.


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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