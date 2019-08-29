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29 Ağustos 2019 Perşembe 15:38

Eski Bakan Metin Emiroğlu’ndan Başkan Gürkan’a ziyaret

Malatya eski Milletvekili - Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu beraberindeki heyet ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Eski Bakan Metin Emiroğlu'ndan Başkan Gürkan'a ziyaret
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Başkan Gürkan’ın Battalgazi Belediye Başkanlığı döneminde Battalgazi de kültürü ayağa kaldıran çalışmalar yaptığını belirten Metin Emiroğlu, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan Battalgazi Belediye Başkanlığı döneminde Battalgazi’deki tarihi kültürümüzü ayağa kaldıracak güzel çalışmalar gerçekleştirmiştir. Sayın Başkanımıza Malatya tarihini yakından ilgilendiren Danişment Gazinin Malatyalı Battalgazi’nin torunu olduğuna dair vesikalarında bulunduğu Prof. Dr. Necati Demir tarafından yazılan ‘Hacıemiroğulları Beyliği’ isimli kitabını hediye ediyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, “Battalgazi Destanı, Danişment Gazi Destanı Malatya’da yazılmıştır. İnsanlık Medeniyetinin başladığı, Anadolu’yu Anayurt Yapan Destan Şehri Malatya’ derken bunu tesadüf olarak söylemiyoruz. Burada gerçekleşen, olaylara, yazılan destanlara dayanarak bunları söylüyoruz.” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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