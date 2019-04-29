Esnaf Ve Sanatkâr Camiası Başkan Gürkan’ı Ziyaret Etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yükünün ağır olduğuna dikkat çeken Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği Başkanı Şevket Keskin, “Esnaf ve sanatkâr camiası olarak Büyükşehir Belediye Başkanımızın yaptığı güzel işlere her zaman destek oluruz. Başkanımızın açık ve şeffaf olacağına ben yürekten inanıyorum. Başkanımız esnaf ve sanatkâr camiasına çok yakın biri, dediğim gibi yükü ağır, yükün hafifletilmesi için Malatya’nın destek olması gerekli. Seçimlerde Malatya büyük bir başarıya imza attı. Zor görevinde kendisine başarılar diliyorum” dedi.

EKKK Birliği Başkanı Ali Evren de kısa bir konuşma yaparak Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a yeni görevinde başarılar diledi.

Esnaf ve Sanatkâr camiasının her zaman kendilerine destek olduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Esnaflarımız yaşadığımız süreç içerisinde sürekli yanımızda oldu. Memleketimizi mazisine layık istikbale hazırlama noktasında çıktığımız bu yolda esnaf camiamızın desteğini görmek bizleri mutlu ediyor. Kendilerine teşekkür ediyorum.

Bu destekleri, Cumhurbaşkanımız, katıldığımız Kızılcahamam kampında ödüllendirdi. Büyükşehirler arasında Malatya ikinci oldu. Yüksek bir teveccühle bizlere bu görevi layık gördü. Bizde doğru gördüğümüz yolda dost doğru gideceğiz. Doğru yerlerde bizleri desteklemelerini arzu edeceğiz. Tarafsız, şeffaf ve adil olma, kontrol edilebilme ve denetlenebilme mantığını kendimize rehber edindik. Geçmişte bir başarı hikâyesi varsa, şehrimize güzel hizmetler yapmışsak temel hareketimiz bu ilkelerden olmuştur” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)