Fendoğlu, ''AB'nin Tescillediği Malatya Kayısısı Korunmalıdır''

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu TBMM Genel kurulunda söz alarak “Piyasada Malatya kayısısı adı altında çeşitli kayısılar satıldığını, Avrupa Birliğinin tescillediği Malatya kayısısının bu noktada korunması gerektiğini” söyledi.

Fendoğlu konuşmasın da ;

“Bilindiği üzere, Malatya kayısısı iki gün önce piyasaya yeni mahsul olarak çıkmıştır. Malatya'mıza, ülkemize hayırlı uğurlu olsun, bol kazançlar olsun.

Tabii, bu mahsul tezgâha düştükten sonra piyasada "Malatya kayısısı" adı altında çeşitli kayısılar satılmaktadır. Malatya kayısısı Avrupa Birliği coğrafi işareti olarak Türkiye'de tescillenen 3'üncü ürünümüzdür.

Antep baklavası, Aydın inciri ve Malatya kayısısı olarak Avrupa Birliğinde de koruma altına alınmıştır.

Yani bu Malatya kayısımızı, her türlü kötüye kullanım, taklit ve çağrıştırmaya karşı -Avrupa Birliğinde korumaya alınmış kayısımızı biz de ülkemizde koruyalım, tezgâhlardan satın alacak vatandaşlarımız Malatya kayısısının tescil belgesini sorsunlar. “ifadelerini kullandı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)