Fendoğlu Doğanyol Sulama Problemini Meclis’te Dile Getirdi

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Doğanyol Koldere, Damlı, Burç mahallelerini ve Doğanyol merkezide kapsayan Sulama suyu projesi ve Gökçe mahallesinde yapılması planlanan Gökçe Gölet’inin ödenek tahsislerinin tamamlanması ve projelere bir an önce başlanıp ilçedeki çiftçilerin rahata ulaşması gerektiğini belirtti.

Fendoğlu yaptığı konuşmada ;

“Doğanyol İlçemizde Çiftçilerimizin sulama problemi mevcuttur.

Bu sulama probleminin giderilmesi İçin hali hazırda Koldere, Damlı, Burç Ve Doğanyol İlçe Merkez Mahalleleri için Tarımsal Sulama Projesi Ve Gökçe Göleti Projeleri bulunmaktadır.

Koldere Köyü Sulama Suyu Projesinde Ges (Güneş Enerji Sistemi) İle 200 Kw’ Lık bir enerji kaynağıyla tarım alanlarına sulama sağlayacaktır.

Diğer proje olan Gökçe Göleti’nin ise Etüt ve Sondaj çalışmaları tamamlanmıştır. Fakat yapımına henüz başlanmamıştır.

Çiftçilerimizin sulama problemini giderecek olan bu projelerin tamamlanmamış olması sulama sıkıntısı içinde olan çiftçilerimizi zor durumda bırakmaktadır.

Çiftçilerimizin sulama imkanına kavuşması için bir an önce ödenek tahsis edilerek projelerin hayata geçirilmesi gerekmektedir.” İfadelerini kullandı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)