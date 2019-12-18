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18 Aralık 2019 Çarşamba 12:03

Fendoğlu Fuat Oktay’dan Malatya’ya TMO Bölge Müdürlüğü İstedi

Fendoğlu Fuat Oktay'dan Malatya'ya TMO Bölge Müdürlüğü İstedi
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MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe kanunun Cumhurbaşkanlığı’na bağlı kurumlar ve Gelir Bütçesinin görüşüldüğü 8. Tur’da söz alarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan Toprak Mahsulleri Ofisinin yeni teşkilat kanunu ile kurulacak 12 adet bölge müdürlüklerinden bir bölge müdürlüğünün Malatya’ya verilmesini istedi.

Fendoğlu Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay’a sorduğu soruda;

“Dün, Bakan Beyler buradaydı. Sorularımızı şifahi olarak sorduk da cevap vermediler. Ben, Cumhurbaşkanı Yardımcımız burada, kendisinden isteyeceğim.

Yeni bir teşkilat kanunu ile 12 adet bölge müdürlüğü oluşturulacak. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün bir bölge müdürlüğü Malatya'ya verilecek midir? Buradan bu sözü alabilir miyiz?” ifadelerini kullandı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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