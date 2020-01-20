Fendoğlu, “Hal Binasının Üstü Kapatılmalıdır”

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı ve beraberinde ki heyet ile birlikte Malatya Yaş Sebze ve Meyve halinde Meyve, Sebze Komisyoncuları ve Tüccarları Dernek Başkanı Celal Akbay ve esnaflar ile bir araya gelerek, esnafların sorunları ve taleplerini dinledi.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu Yaş Sebze ve Meyve Halinde yaptığı konuşmada;

“Bugün sabah hal esnafımıza bir araya geldik. Özellikle hal esnafımıza çok teşekkür ediyorum. Sabahın erken saatlerinde ziyaretimizi yaptık, sağ olsunlar çok sıcak ve samimi bir şekilde karşıladılar. Esnafımız ile Malatya yaş sebze ve meyve halinin sorunlarını konuştuk, esnafımızın sorunlarını konuştuk, yerinde incelemelerde bulunup, esnafımızın ilettiği talepleri ve çözüm yollarını istişare ettik.

Hem esnafımıza yaptığımız görüşmelerde hem de yaptığımız incelemelerde çalışma koşulları ve fiziki yapı ile alakalı en önemli sorunlardan bir tanesi hal binasının üst kısmının kapatılması gerekliliğidir

Üreticinin emek ve alın teri ile ürettiği yaş sebze ve meyvelerin satışının yapıldığı, hal binamızın olumsuz hava koşullarında esnafımızın ve vatandaşlarımızın bir aksaklık yaşamaması, ürünleri almak için gelen diğer esnaflarımız ve vatandaşlarımızın ürünleri daha kaliteli, hijyen, sağlık ve ürünlerin uzun ömürlüğünün sağlanması hususunda, yani kapalı alan oluşturma için hal binasının üst kısmı kapatılmalıdır. Buna en güzel örnek Bursa da yapılan Yaş sebze ve meyve halidir. Fiziki alt yapı ve koşullar iyice incelenip Hal binamızın üstünün kapatılması için bir an önce çalışmalar başlamalıdır.

Yine yaş sebze ve meyvelerin üreticiden alınıp satışına kadar nakliye sağlayan kamyoncu esnaflarımızla da istişarede bulunduk. Geçtiğimiz günlerde Milliyetçi hareket Partisi milletvekilleri olarak yaptığımız basın açıklaması ile kamyoncu ve nakliyeci esnaflarımızın sorunlarını; Dijital Takograf, U-ETDS sistemi ve E-Fatura uygulamalarında esnaflarımızın yaşadığı sorunları dile getirmiştik.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak esnaflarımızın yanındayız, onların sorunlarının çözümünde gerekli adımları atacağız. Bu sorunların bir an önce çözülmesi için elimizden gelen gayreti gösterip konunun yakından takipçisi olduğumuzu burada bulunan esnaflarımıza bir kez daha ilettik." İfadelerini kullandı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)