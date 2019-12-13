Fendoğlu Hekimhan’a Doğalgaz Getirilmesi Talebini İletip Enerji Bakanından Söz İstedi

MHP Milletvekili Fendoğlu sorduğu soruda;

“Sorum Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımıza. Kendileri 2019 Ocak ayında Malatya'yı ziyaretlerinde "Darende'ye doğal gazı getireceğiz." demişlerdi ki geldi; buradan kendilerine teşekkür ediyorum ben. Yine aynı şekilde, 1,7 milyar ton maden cevheriyle zengin yatakları olan Hekimhan ilçemizin de -ki bu ilçemize de doğal gaz boru hattı 13 kilometre uzaklıkta- doğal gaz talebi vardır. Bu sözü buradan alabilir miyiz Sayın Bakanım” ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu’nun Hekimhana Doğalgaz getirilmesi talebine yönelik yaptığı konuşmada;

“Malatya'yla alakalı olarak "Hekimhan'a ne zaman doğal gaz gelecek." dendi. Şunu ifade edeyim: Tabii, bu sadece Hekimhan'ın talebi değil, birçok ilçemizden bu tip talepler geliyor -konuşmamda da ifade ettim- 540 yerleşim birimine ulaştık. Hekimhan gibi birçok yerimiz var, onlara çalışıyoruz. Yalnız, şunu söylememde fayda var: Ekonomik ve teknik koşulları uygun olan her yere gazı götüreceğiz. Şu an itibarıyla nüfusumuzun yüzde 80'i doğal gaz şebekesine erişebilir durumda. 15 milyon hane doğal gaz kullanıyor, fiilen kullanıcı sayısına baktığımızda da 50 küsur milyon civarında. Talep geliyor zaman zaman, hatta "Sayın Bakanım, bizim köyümüze ne zaman gelecek?" dendi. Burada ithal bir kaynak kullanıyoruz. Elbette, şehirlerimizin hava kalitesini ve konforunu yakından etkilediğinin farkındayız, bunun için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ancak özel şirketler eliyle bu dağıtım faaliyeti yapıldığı için işin ekonomik ve teknik şartlarının da uygun olması gerekiyor. Hekimhan'a da bu gözle bakacağız.” İfadelerini kullandı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)