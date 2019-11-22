Fendoğlu, Hemzemin Geçidi Üzerindeki Köprünün Yeniden Düzenlenmesini İstedi

MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu konuşmasında;

“5 Mart 2019'da sözleşmesi imzalanan, 7 milyon 300 bin TL'ye ihale edilen, 9 Nisan 2019'da yapımına başlanan ve şu anda da bitmiş olan, henüz geçici kabulü yapılmamış olan Hekimhan-Kuluncak yolu üzerindeki iki ilçeyi birbirine bağlayan ve çok sayıda köy yolunun geçtiği güzergâhtaki demir yolu hemzemin geçidi üzerine inşa edilen kara yolu köprüsü, her iki girişi, şekli ve genişliğiyle -bu hâliyle- Malatya'ya, Hekimhan'a ve Kuluncak'a yakışmayacak durumdadır. Bu köprünün her iki geçişinin de tekrar düzenlenmesi gerekmektedir. Şöyle ki: Maden taşıyan yük kamyonlarına dahi yan yol verilmediği için, yük taşıyan kamyonlar Hekimhan ilçesine girip tekrar bu köprüye gelmektedir.” İfadelerini kullandı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)