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04 Aralık 2019 Çarşamba 19:59

Fendoğlu, "İlimiz İçin Bitirilmesi Gereken Önemli Projeler Var"

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu TBMM Genel kurulunda söz alarak, “Malatya'nın çehresini değiştirecek ve en kısa zamanda yapılması ve bitirilmesi gereken yatırımlarımız mevcuttur” dedi.

Fendoğlu, 'İlimiz İçin Bitirilmesi Gereken Önemli Projeler Var'
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MHP Milletvekili Fendoğlu konuşmasında;

“İlimiz Malatya'nın çehresini değiştirecek ve en kısa zamanda yapılması ve bitirilmesi gereken yatırımlarımız mevcuttur. Şöyle ki: Hızlı tren projesi, 4 Eylül Mavi Treninin -üç buçuk yıldan beri yapılmıyor- yeniden seferlerine dönmesi, Kuzey Çevre Yolu, şehrin büyümesi için yeni alt merkezler, besicilik organize sanayi sitesi, Şahnahan Deresi'nin iyileştirilmesi ve çevresindeki köylerle birlikte arıtma projesinin yapılması, TİGEM arazisinin hayvancılığa açılması, Akçadağ-Sultansuyu harası, ki burası Osmanlı mirasıdır, at yetiştirmede bir numaradır Türkiye'de, hipodrom talepleri vardır. Yine, kimya organize sanayisinin kurulması ve son olarak da yine kayısı birliğin kurulması ve Şire pazarının daha iyileştirilmiş bir yere taşınması Malatya'mızın ve bölgemizin çevresinin ekonomisini değiştirecektir.” İfadelerini kullandı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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