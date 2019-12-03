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03 Aralık 2019 Salı 19:21

Fendoğlu, İyi Tarım Uygulaması Yapan Çiftçilerin Mağduriyetini TBMM’ne Taşıdı

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu TBMM genel kurulunda söz alarak iyi Tarım Uygulaması yapan çiftçilerin mağduriyetini dile getirdi.

Fendoğlu, İyi Tarım Uygulaması Yapan Çiftçilerin Mağduriyetini TBMM'ne Taşıdı
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MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, “2018 yılı rakamlarına göre Malatya’da 301.155 dekarlık alanda toplam 6734 iyi tarım uygulayıcısı bulunmaktadır. İyi tarım uygulaması ile bu çiftçilerimize toplam 12 milyon 100 bin TL civarında bir destek sağlanmıştır. Çiftçilerimiz bu destekle hem iyi tarım uygulamasını gerçekleştirmekte hemde diğer tarımsal faaliyetlerinin maliyetini buradan sağlamaktadır.” diye belirtti.

MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu yaptığı konuşmada;

“Tarım Bakanlığımızın dikkatine: İyi Tarım Uygulamaları, çiftçilerin ve tüketicilerin korunması için uygulanan en kapsamlı projelerden biridir. İyi Tarım Uygulamaları'nda Türkiye 3'üncüsü olan Malatya'da bu uygulamadan yararlanmak için çiftçilerimiz, toprak tahlili, meyve kalıntısı analizi yaptırmış, Tarım Bakanlığımız tarafından onaylı firmalardan sertifika almış ve danışmanlık ücretleri için borçlanmışlardır. Bakanlık tarafından 9 Kasım 2019 tarihinde yayımlanan Resmî Gazete'de "2016 yılından itibaren üç yıl üst üste İyi Tarım Uygulamaları yapan çiftçilerimiz dördüncü yıl bu İyi Tarım desteğinden yararlanamazlar." denilmiştir. 2016 yılından itibaren İyi Tarım işlemlerini yerine getirdiği hâlde 2019 yayımlanan bu genelgeden dolayı Malatya'da yaklaşık 7 bin çiftçimiz destek alamayacak ve dolayısıyla borçlarını ödeyemeyecek ve icralık olmalarına sebep olunacaktır. Bu genelge tekrar gözden geçirilip, çiftçilerimizin mağduriyeti giderilmelidir.” İfadelerini kullandı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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