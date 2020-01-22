Fendoğlu, Malatya Zararına Olan Kararlara Asla Müsaade Etmeyiz

MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı ve Parti yöneticileri ile birlikte Anadolu Basın Birliği Derneğini ziyaret eden Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Malatya ve Ülke Gündemi ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Milletvekili Fendoğlu, Ankara’da ki yoğun gündemimizden dolayı Malatya’ya yeni gelebildim. Bu vesile ile gecikmelide olsa Sizin gibi kıymetli basın mensubu kardeşlerimizi ziyaretlere başladım. Gecikmelide olsa siz emektar , objektif ve gerçekleri doğruları yazan kardeşlerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. Sizler her zaman Malatya’nın ve Ülkenin değerlerine sahip çıkarak haberler yapıyorsunuz. Sizleri her zaman takip ettik etmeye de devam ediyoruz. Bu yüzden sizler memleket için önemli hizmetler veriyorsunuz. O nedenle bizler Malatya basınımızı ve tüm kurumlarını önemsiyoruz, ve sizlere başarılar diliyoruz. Bu gün burada bizleri misafir eden Anadolu Basın Birliği Başkanı Zeki Dağ ve Yönetim Kurulunda ki Arkadaşlarına ve üyelerine şahsım ve Partim adına teşekkür ediyoruz ”.ifadelerini kullandı

Fendoğlu, “Geçmiş yıllarda Psikiyatri Hastanesinin Şeker arazisine kurulacağını haber alınca tavrımızı ortaya koymuştuk. Bu günde aynı şekilde kararlıyız, Malatya'ya, hele hele Şeker arazisine Yüksek Güvenlikli Psikiyatri Hastanesi kurulmasına müsaade edemeyiz. Hemen harekete geçerek Sağlık Bakanımızdan bilgi isteyeceğim ve gerekiyorsa da yeniden Meclise getiririm. Bir çeşit Hapishane olan Psikiyatri Hastanesi şehrin göbeğine asla kurulamaz ve müsaade etmeyiz. Malatya'nın böyle bir talebi de yoktur ve böyle Projesi de yoktur, dayatmalarla bu iş yapılamaz burası Malatya’dır ve tüm arkadaşlarımız bu işe karşıdır.” Malatya Şeker arazisine Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesinin yapılacağı iddialarına tepki gösteren Milletvekili Mehmet Fendoğlu, “Buraya böyle bir hastane yapılamaz, önceden engel olduk, bu günde yine engel oluruz” dedi.

Anadolu Basın Birliği Malatya Şube Başkanı Zeki Dağ, Bu gün derneğimizi ziyaret eden Milletvekilimiz Mehmet Fendoğlu beye şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Sayın vekilimiz konu Malatya ve Malatya’lı olunca her zaman en önde gerek Meclis’te gerekse bulunduğu her ortamda gür bir sesle sorunları dile getirmiş Malatya’nın sorunlarına sahip çıkmıştır. Sayın vekilimizin Malatya için yaptıklarını ve çalışmalarını Malatya kamoyu takdirle karşılamaktadır. Malatya’lılar Milletvekilimiz Fendoğlu’nun Gerek Meclis’de verdiği önergelerle gerekse Bakanlıklar ve diğer kurumlarda Malatya’nın sorunlarının çözülmesi için elinden gelen mücadeleyi fazlasıyla verdiğine şahitlik etmektedirler. Bu ziyaret vesile ile Sayın MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu’na şahsım ve memleketim adına teşekkür ediyorum dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)