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17 Mart 2020 Salı 23:36

Fendoğlu “Malatya’da Kimya Organize Sanayi Kurulması Şarttır”

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 52. Birleşiminde söz alarak “Malatya’da Kimya organize Sanayi kurulmasının şart olduğunu ifade etti.

Fendoğlu 'Malatya'da Kimya Organize Sanayi Kurulması Şarttır”
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MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu ;
“Milli teknoloji ve Milli sanayinin gelişmesinin önemli olduğunu, özelikklie sanayimizin gelişmesi için kimya sanayinin güçlenmesi gerekmektedir. Doğuanadolu bölgesinde ekonimiyi canlandırıp, istihdamın artmasını sağlamamız gerekmektedir. Bu kapsamda Kimya organize sanayi kurulumu önemli bir adım olur. Bizde bir an önce Malatya’da Kimya Organize Sanayi’nin kurulmasını istiyoruz. Mevcut organize sanayi bölgelerimizin gelişmesi için bu şarttır.” Dedi.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu genel kuruldaki konuşmasında ;
“Malatya ilimize bağlı hâlihazırda kurulu olan fakat çalıştırılmayan Malatya şeker fabrikası içerisinde yer alan etil alkol tesisi dâhil kayısı çekirdeği kabuğundan aktif karbon üretimi, acı kayısı çekirdeğinden ilaç üretimi, kireç taşından kostik üretimi, kenevirden elyaf ve biyoyakıt üretimi, çöp atıklarından sentez kimyasal üretimi gibi birçok kimyasal maddenin üretileceği bir kimya organize sanayisinin kurulması şarttır. Bu kapsamda yapılacak olan fizibilite ve altyapı çalışmalarına da bir an önce başlanmalıdır. Bu yatırımın ülkemize katkısı, besleyeceği sektörlerle beraber 2023 yılına kadar 4 milyar TL civarında olacaktır.” İfadelerini kullandı.


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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