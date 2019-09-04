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04 Eylül 2019 Çarşamba 18:58

Fendoğlu Osb'deki Arıtma Tesisini Sordu Sanayi Bakanlığı Cevapladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu'nun vermiş olduğu soru önergesini cevaplandırdı.

Fendoğlu Osb'deki Arıtma Tesisini Sordu Sanayi Bakanlığı Cevapladı
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MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa VARANK tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesinden Yeşilyurt İlçemiz Şahnahan Deresi ve Tohma Çayına arıtma tesisinden deşarj edilen Gri Su'dan dolayı çevreye yayılan koku ve su renginde meydana gelen değişiklikler dikkat çekici boyuta ulaştığını ve bu sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini 24.06.2019 tarihinde vermiş olduğu soru önergesinde dile getirmişti.

Fendoğlu vermiş olduğu soru önergesinde ;

"Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesinden Yeşilyurt İlçemiz Şahnahan Deresi ve Tohma Çayına arıtma tesisinden deşarj edilen Gri Su'dan dolayı çevreye yayılan koku ve su renginde meydana gelen değişiklikler dikkat çekici boyuta ulaşmıştır. Bu sorunun çözümüne yönelik çalışmaların yapılabilmesi amacı ile;

  1. organize sanayi bölgesindeki arıtma tesisinin kapasite artırımına yönelik organize sanayi bölgesi tarafından yapılan projeye ödenek ayrılmış mıdır?
  2. Ödenek ayrımı yapılmış ise arıtma tesisinin yapım ihalesi ne zaman tamamlanacaktır?"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu'nun vermiş olduğu soru önergesini cevaplandırdı.

Sanayi ve Tenoloji Bakanlığının yazılı olarak vermiş olduğu cevapta ;

" Malatya Merkez 1. Organize Sanayi Bölgesi (Tevsi II. Etap) projesi bakanlığın 2019 yılı yatırım programında "devam eden projeler" arasında yer aldığı, Malatya I. OSB Atık su Arıtma Tesisi projesi; Bakanlığın kredi desteği ile 2004 yılında 24.000 m3/gün kapasiteli evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesisi inşaatı tamamlanarak hizmete açılmıştır. OSB firma sayısının artması ve mevcut arıtma tesisi yetersizliğinden yeni projeye başlanmış ve fizibilite raporunun bakanlık tarafından incelenerek 07/08/2018 tarihinde kredilenmeye esas vize edilmiştir. Bu kapsamda yeni yapılacak arıtma tesisinin kapasitesi 1. kademede 80.000 m3/gün, 2. kademede 40.000 m3/gün olacak şekilde ve nihai kapasitenin 120.000 m3/gün olarak planlaması yapılmıştır. Projenin Ağustos 2018'de ilgili firma tarafından ÇED çalışmalarına başlanmış ve ÇED raporu Eylül ayında Çevre Şehirlik bakanlığına sunulmuş olup; 12/04/2019 tarihinde ÇED olumlu kararı alınmıştır.

OSB tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulacak arıtma Tesisi Proses Onay dosyasının onaylanması ve Bölge tarafından hazırlattırılacak detay projeler bakanlık tarafından incelenip onaylanacağı, detay çalışmalar ve keşif dosyasının bakanlık tarafından onaylanmasından sonra ise i projede ihale aşamasına geçileceği, gerekli çalışmaların Bölge yönetimi tarafından tamamlanması beklenilmektedir." diye cevaplanmıştır.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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