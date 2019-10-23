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23 Ekim 2019 Çarşamba 18:04

Fendoğlu, “ÖTV’siz Engelli Araç Alımından Tüm Gazilerimiz Yararlanmalıdır”

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu TBMM genel kurulunda yaptığı konuşmada "Gazilerimizin mevcut sorunlarının çözümü hususunda herkesin duyarlılıkla hareket etmesi gerektiğini belirterek, ÖTV’siz Engelli araç alımında engellilik oranına bakılmaksızın tüm harp ve vazife malüllerinin faydalanması sağlanmalıdır" dedi.

Fendoğlu, 'ÖTV'siz Engelli Araç Alımından Tüm Gazilerimiz Yararlanmalıdır”
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Fendoğlu yaptığı konuşmada;

“Terörle mücadelede tarih yazan, destan destan büyüyen gazilerimiz milli birlik ve beraberliğimizin korku nedir bilmeyen cengâverleridir.

Gazilerimizin mevcut sorunlarının çözümü hususunda herkesin duyarlılıkla hareket etmesi, vicdan seferberliğiyle sorumluluk alması kaçınılmaz bir zarurettir.

ÖTV’siz Engelli Araç alımından ortopedik engelli olan malul gazilerimiz ile Engellilik Oranı %90 ve üzeri olan gazilerimiz istifade etmektedir.

Ancak bu durum gazilerimiz arasında haksızlığa sebep olmaktadır.

Şehit ailelerimize sağlanan ÖTV muafiyeti hakkı, yapılacak düzenlenme ile pozitif ayrımcılık kapsamında malul gazilerimize de tanınmalı, engellilik oranına bakılmaksızın tüm harp ve vazife malullerine araç alımında ÖTV muafiyeti uygulanmalıdır.” İfadelerini kullandı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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