Fendoğlu Sordu; Adalet Ve Maliye Bakanları Cevapladı

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerindeki ikinci tur görüşmelerinde TBMM’de söz alarak Adalet Bakanı Abdulhanit GÜL’e FETÖ'den ihraç olmuş yargı mensupları, hâkimler ve savcıların vermiş oldukları kararların ve davaların yeniden işleme alınıp alınmayacağını?, Hazine ve Malye Bakanı Berat ALBAYRAK’a Vergi Mükelleflerinin GİB Sistemi ile E-Fatura'ya geçişi sonucu Bilgisayar kullanmayı bilmeyen esnaf ve sanatkarlarımızın sıkıntı yaşayacağını bu konuda bir düzenleme yapılıp yapılamayacağını? sordu.

MHP Milletvekili Fendoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e cevaplaması için;

“Adalet Bakanımıza: FETÖ'den haklarında ihraç işlemleri yapılmış yargı mensupları, hâkimler ve savcıların vermiş oldukları kararların ve davaların yeniden işleme alınmasını düşünüyor musunuz?” dedi

Adalet Bakanı Abdulhamit GÜL cevabında;

“FETÖ'den ihraç olanların verdiği kararlarla ilgili… Biliyorsunuz, iadeyi muhakeme yolu vardır. Bu konuda gerek geçmişte kurulan kumpas davalarının gerek birtakım hukuk dışı yollarla verilen kararların iadeyi muhakeme yoluyla yine, yargı mercisi tarafından düzeltilme imkânı vardır ve yine, bu konuda yasa yollarına başvurulabilmektedir. Ayrıca, bu konuda FETÖ'cülerle ve yapılan tüm hukuk dışı diğer uygulamalara yönelik hâkimlerle ilgili de sonuna kadar soruşturma devam etmektedir, kim hangi kumpası kurmuşsa hukuk çerçevesinde sonuna kadar hesapları da sorulmaya devam edecektir.” İfadelerini kullandı.

MHP Milletvekili Fendoğlu diğer sorusunda ,Hazine ve Maliye Bakanı Berat ALBAYRAK’a cevaplaması için;

“Maliye Bakanımıza: Yeni düzenlemeyle vergi mükelleflerinden kesilecek faturalardan 5 bin TL üzeri, mükellef olmayanlardan kesilecek faturalardan da 30 bin TL üzeri GİB sisteminden e-fatura kesilmesi mecburiyeti geliyor. Buna göre, örnek olarak nakliyatçılar, kaportacılar, sanatkârlar, besicilik yapan çiftçiler, boyacılar, mobilyacılar ve belli bir yaş üzerinde olan ve bilgisayar kullanmayı bilmeyen esnaf ve sanatkârlar sıkıntı yaşayacak, belki de iş yerlerini kapatacak. Bu konu hakkında yeni bir çalışmanız var mı veya erteleme olacak mı?” dedi.

Hazine Ve Maliye Bakanı Berat ALBAYRAK cevabında;

“Sayın Başkan;

E-faturayla ilgili bir soru soruldu. E-fatura sistemi, tamamen kayıt içine geçiş hususuyla alakalı. 5 bin lira ve üzeri noktasındaki tüm meslek gruplarını kapsayacak şekilde, sürecin başlangıcından itibaren buna göre planlanmıştır. Lakin, eğer farklı sektörlerde sıkıntı olursa bunun için yasa çıkarmaya gerek yok, tebliğle gelen talebe göre biz bununla ilgili düzenleme yaparak bunu da aşabiliriz, burada da bir sıkıntımız yok.” İfadelerini kullandı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)