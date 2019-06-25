Fendoğlu’ndan MASKİ Genel Müdürü Karataş’a Ziyaret

Fendoğlu: “Malatya Sevdalısı Bir Müdür”

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş’ın Malatya bürokrasisi ve siyasetinde uzun yıllar hizmet ettiğini belirten Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu: “Geçmiş dönemlerde Malatya bürokrasisinde çok büyük hizmetleri olan, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcılığından MASKİ Genel Müdürlüğü görevine atanan Yaşar Karataş Beyi makamında ziyaret ettik.

Hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Malatya sevdalısı bir müdür olarak engin tecrübeleriyle Malatya’nın sorunlarını kısa sürede çözeceğine inancım tamdır. Bizler de ne görev düşüyorsa başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere tüm birimlerinin Ankara’daki sesi ve temsilcisi olacağız. “dedi.

Karataş: “Elimizden Gelen Çabayı Göstereceğiz”

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ile yıllara dayalı bir arkadaşlık ve dostluk hukukunun bulunduğunu belirten MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş: “MHP Malatya Milletvekilimizi ve çok değerli parti yöneticilerini ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Malatyalı olarak görevlerimizin bilincindeyiz. Bize güvenen insanları mahcup etmemek adına elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Ziyaretlerinden dolayı MHP Milletvekilimiz Mehmet Celal Fendoğlu ve beraberindeki heyete teşekkür ediyorum.” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)