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12 Ocak 2020 Pazar 15:43

”Fikirlerimizin Olmadığı Hiçbir Yerde Bedenimiz Olmayacaktır”

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Yönetim Kurulu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe belediyelerimizin de katkılarıyla hazırlanan kutlama yemeğinde yaşananlardan dolayı basın açıklaması yayınladı.

”Fikirlerimizin Olmadığı Hiçbir Yerde Bedenimiz Olmayacaktır”
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Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Yönetim Kurulu'nun Açıklaması;

"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe belediyelerimizin de katkılarıyla hazırlanan kutlama yemeğinde yaşananlardan dolayı yönetim kurulumuz bu açıklamayı yapma zorunluluğu duymuştur.


Öncelikle bilinmesini isteriz ki TGF Yönetim Kurulu üyemiz ve MGTC başkanımız Fatih Avcı, bu yemek öncesinde Malatya büyükşehir belediyesi basın müşaviri tarafından aranmış, akşam protokol konuşmasında program akışında yer verildiği kendisine söylenmiştir. Yemek akşamı başkanımız salona girdiğinde protokol masasında yeri ayrılmasına rağmen, listede adı olmayanlar başkanımızın yerine oturmuş, başkanımız bu durumu ‘gecenin birlik ve beraberliğine gölge düşmesin’ diye nezaket göstererek sorun haline getirmemiş, gazeteci meslektaşlarının yanında da oturabileceğini protokolden sorumlu kişiye iletmiştir. Gecenin açılışından sonra başkanımıza önceden sunulan protokol konuşmaları akışa uygun bir şekilde işlememiş, başkanımızın konuşmaları program akışından kendisine bilgi dahi verilmeden çıkarılmıştır. Bu durum karşısında başkanımız yine gecenin ruhunu bozmamak adına protokol konuşmalarını sonuna kadar saygıyla takip edip, yemek faslına geçildiğinde protokol masasına yönelerek, “Başkanım yemek için teşekkür ediyoruz sağ olun. Fikirlerimizin olmadığı yerde bedenimizin de olmasına gerek yok. Bizim adımıza Vahap Bey konuşsun diyenler buyursun yemeği de kendileri yesinler” deyip salonu terk etmiştir.


Başkanımız Fatih Avcı’nın maruz kaldığı uygulama ne protokol adabına ne de görgü kurallarına yakışmamıştır. Çalışan gazeteciler için iyi niyetli bir program hazırlayan belediyelerimize bir kez daha teşekkür ederken, bu nezaketsiz durumun ortaya çıkmasına sebep olan basın müşaviri ve protokol görevlilerini ve yine o gecede başkanımızın çalışan bir gazeteci olarak konuşma hakkını ipotekle başkalarına veren sözde duayen gazeteci temsilcilerini kamuoyunun ve değerli basın emekçisi gazetecilerin vicdanına bırakıyoruz.


Bir kez daha önemle vurguluyoruz ki; konuşmak ve yazmak gazetecilerin olduğu gibi her insanın temel hak ve hürriyetinin bir parçasıdır. Bu hakkı bir gazeteciden almak görevi, sıfatı, kariyeri ne olursa olsun hiç kimsenin harcı değildir. Başkanımızın da dediği gibi bundan böyle “Fikirlerimizin olmadığı hiçbir yerde bedenimiz de olmayacaktır



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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