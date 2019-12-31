FKA 2019 Yılı Son Yönetim Kurulu Toplantısı Tunceli’de Yapıldı

Tunceli ili Pertek ilçesine düzenlenen toplantıya, Bingöl Valisi ve Fırat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Ekinci, Malatya Valisi Aydın Baruş, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Elazığ İl Genel Meclis Başkanı İbrahim Şerbet, Bingöl İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Basatemur, Tunceli İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Arslan, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Ayas, Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeynel Açıkgöz ve Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bingöl Valisi ve Fırat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Ekinci, Fırat Kalkınma Ajansı’nın 2019 yılı Aralık ayı Yönetim Kurulu Toplantısı için Tunceli’de bir araya geldiklerini söyledi.

Vali Ekinci, 2019 Yılında Fırat Kalkınma Ajansının TRB1 Bölgesinde turizm ve sanayi başta olmak üzere birçok alanda çalışmalar yaparak bölgenin kalkınması amaçlı birçok projeye mali ve teknik destek sağladığını belirterek, “2020 yılında da 11. Kalkınma Planıyla uyumlu olarak gerek bölgemizin gerekse de ülkemizin kalkınmasına destek sunma amaçlı başarılı projelere imza atacağına inanıyoruz. Bu vesile ile de 2020 yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için huzur, barış ve kardeşlik içerisinde geçmesini diliyorum” diye konuştu.

Toplantıda ajansın 2020 yılı Çalışma Programı ve Sonuç Odaklı Programlarına ilişkin hususları değerlendireceklerini ifade eden Vali Ekinci, şöyle konuştu:

“2020 yılı için Ajansımız tarafından hazırlanmış Taslak Çalışma Programı değerlendirmeye sunulacaktır. Çalışma Programı; imalat sanayinde faaliyet gösteren KOBİ’ lerin kurumsal yapısının güçlendirilmesi, stratejik yönetim yetkinliklerinin geliştirilmesi sağlanarak rekabet gücünün artırılması, imalat sanayinde üretim kabiliyetlerini artıracak altyapı hizmetlerinin güçlendirilmesi, Yukarı Fırat Havzası destinasyonlarının oluşturulması, markalaştırılması ve tanıtılması, turizm değerlerinin altyapı eksikliklerinin giderilmesi, bölgeye düzenlenen düzenli tur sayısının artırılması, süt ve yem bitkileri üretimi artırılarak bölgede son dönemde gerçekleştirilen yatırımlar dâhilinde süt sektöründe azami katma değer artışının sağlanması, bölgede tarımsal üretici örgütlenmelerinin etkinlik düzeyi artırılarak üreticiler arasındaki işbirliklerinin geliştirilmesi, tarımda verimliliği artırmaya yönelik tekniklerin yaygınlaştırılması üzerine gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler üzerine odaklanmakla birlikte kaynak verimliliği, yöresel ürünlerin ticarileştirilmesi başlıkları altında fırsat görülen faaliyetleri de içermektedir. Ayrıca 2020 yılında uygulanacak Fizibilite Desteği Programları, Teknik Destek Programları, Güdümlü Proje çalışmaları, Ajans Yatırım Destek ve Tanıtım çalışmalarına yer verilmiştir. Bu hususlara ilişkin değerlendirmelerde bulunacağız.

2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında başvuruda bulunulan projelerin değerlendirme sonuçları toplantımızda görüşülecektir”

Vali Ekinci, toplantıda Ajansın devam eden faaliyetleri ile ilgili konular ve diğer gündem maddeleri görüşerek bazı idari konularla ilgili kararlar alacaklarını dile getirerek, “Toplantımızın ve kararlarımızın Ajansımız ve illerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)