FKA Kasım Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Bingöl’de Yapıldı

Bingöl'de düzenlenen toplantıya, Bingöl Valisi ve Fırat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Ekinci, Malatya Valisi Aydın Baruş, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Elazığ İl Genel Meclis Başkanı İbrahim Şerbet, Bingöl İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Basatemur, Tunceli İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Arslan, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Ayas, Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeynel Açıkgöz ve Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bingöl Valisi ve Fırat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Ekinci, Fırat Kalkınma Ajansı’nın 2019 yılı Kasım ayı Yönetim Kurulu Toplantısı için Bingöl’de bir araya geldiklerini belirterek, şöyle konuştu:

“Bugün; Ajansımızın 2020 yılı Çalışma Programı ve Sonuç Odaklı Programlarına ilişkin hususları değerlendiriyor olacağız. 2020 yılı için Ajansımız tarafından hazırlanmış Taslak Çalışma Programı değerlendirmeye sunulacaktır. Çalışma Programı; bölge ihracatının artırılması, Yukarı Fırat destinasyonunun markalaştırılması, süt sektöründe bölgenin Bingöl merkezli pilot bölge olması üzerine gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler üzerine odaklanmakla birlikte tarımsal üretim, kaynak verimliliği, yöresel ürünlerin ticarileştirilmesi ve Ar-Ge merkezlerinin geliştirilmesi başlıkları altında fırsat görülen faaliyetleri de içermektedir.”

Ekinci, toplantıda 2020 yılında uygulanacak Fizibilite Desteği Programları, Teknik Destek Programları, Güdümlü Proje çalışmaları, Ajans Yatırım Destek ve Tanıtım çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunacaklarını kaydederek, “2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında başvuruda bulunulan projelerin değerlendirme sonuçları ve bölgemizde turizm ve sanayi altyapısının güçlendirilmesine yönelik Ajansımız kaynakları marifetiyle geliştirilen büyük ölçekli güdümlü projelerin fizibilite raporları toplantımızda görüşülecektir. Toplantımızda Ajansın devam eden faaliyetleri ile ilgili konular ve diğer gündem maddeleri görüşülecek ve bazı idari konularla ilgili kararlar alacağız. Toplantımızın ve kararlarımızın Ajansımız ve illerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)