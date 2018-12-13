Galericiler Sitesi Esnafından Maski’ye Teşekkür

Yakınca Galericiler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Arif Ede: “Kendilerine görev bilincinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum”

MASKİ’nin çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulunan Yakınca Galericiler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Arif Ede, “Sitemizi 2010 yılında açtık ve su kayıp kaçak konusu bizim bir yaramızdı. Ertan Mumcu müdürümüze durumu izah ettik ve sağ olsunlar, ben henüz MASKİ’deki randevumdan dönmeden personellerin benden önce buraya geldiklerini gördüm. Kendilerine bu görev bilincinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Buraya 120 dükkanımız için 20 litreye yakın su geliyordu, normalde bu 50 bin kişiye yetecek bir su. Fakat 50 dükkana yetmiyordu. Sağ olsunlar genel müdürüm konuya el attılar ve çözdüler. Bir kez daha MASKİ’ye ve genel müdürümüz Sayın Ertan Mumcu’ya teşekkür ediyorum” dedi.

MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu: “Yaklaşık 3 bin 270 metrelik bir hat yenileme ve değiştirme çalışması gerçekleştirdik”

Konuyla ilgili konuşan MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu ise, “Galericiler sitemiz uzun yıllar önce inşa edildi ama esnafımız şebeke kullanımı ve abone bağlantılarında sorun olan bir zemin üzerinde ticaret yapmaya çalışıyordu. Başkanımın ifade ettiği gibi özellikle dahili şebek hatlarından saniyede 20 litre su gelmesine rağmen, abone bağlantısı ya da şebekeden kaynaklı bir su kaybı söz konusuydu. Bu durum sitedeki esnafımız için bir ekonomik kayıp olurken, diğer taraftan bizim su kaynaklarımız açısından da önemli bir kayıptı. İçmesuyu Daire Başkanlığımız ve genel müdür yardımcımızla yaptığımız istişarede bu kayıp kaçak sorunuyla ilgili galericiler sitemize yardımcı olmamız gerektiğini konuştuk. Bunun üzerine de hızla sitemizin şebeke ve abone bağlantılarıyla birlikte yaklaşık 3 bin 270 metrelik bir hat yenileme ve değiştirme çalışması gerçekleştirdik. Bu çalışmayla inşallah kayıplarımız en aza indirdik. Galericiler Sitemize hayırlı uğurlu olsun. Biz Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak hemşerilerimizin sorunlarında her zaman yanında olduk, bundan sonra da yanlarında olacağız” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)