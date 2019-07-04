Gazeteci Hamit Özpolat Başkan Gürkan’ın Danışmanı Olarak Atandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. ’ de Dış ilişkiler koordinatörü olarak görev yapan Malatya’nın sevilen Gazetecilerinden Hamit Özpolat , Malatya Büyükşehir Belediyesi’nde Danışman olarak yeni görevine başladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Hamit Özpolat Kimdir ?

1964 Malatya doğumlu ilk ve orta eğitimini Ankara’da tamamladı

Yüksek öğrenimine İstanbul Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm bölümü son sınıf öğrencisi olarak devam etmekte.

Gazeteciliğe 1991 yılında Malatya’nın ilk özel Radyo ve Televizyonunu kurarak başladı. Daha sonra sırasıyla Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır, Mardin ve İskenderun illerinin ilk Özel Radyo ve TV kuruluşlarını kurmuştur.

Malatya’da günlük yayın hayatına devam eden Busabah Gazetesinin kurucularından

Adıyaman’da yayın yapan Tempo Radyo AŞ. yönetim kurulu başkanlığı yapmakta.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği,

Malatya Beyaz ay Derneği Yönetim Kurulu üyesi,

Malatya Adıyaman’lılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

Adıyaman Üniversitesi Vakfının kurucu yönetim kurulu üyesi,

Adıyaman sosyal hizmetler kimsesiz çocuklar derneği yönetim kurulu üyeliği

Azerbaycan Odlar Yurdu Üniversitesi Türkiye Temsilciliği

Adıyaman Hasta Hakları Derneği Kurucu üyesi

TUTAP Türkiye Turizm Tanıtım Platformu Malatya İl Temsilciliği

Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti başkan yardımcılığı,

Merkezi İstanbul’da bulunan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (T.G.C) Üyeliği,

Merkezi Ankara’da bulunan Radyo ve Televizyoncular ve internet yayıncılar Federasyonu kurucu yönetim kurulu üyeliği,

Merkezi Ankara’da bulunan Anadolu Basın Birliği Genel Başkan Yardımcılığı

Merkezi Adıyaman’da bulunan GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkan v. görevlerini yürütmekte.

Özpolat 2006 yılında Süha Özgerimi’ in SUNSET Mayolarının sponsorluğun da yapmış olduğu güzellik yarışmasında jüri üyeliği, 2009 yılında Gürcistan’ın BATUM kentinde plaj güzeli yaraşmasında jüri üyeliği Adıyaman, Gaziantep, İstanbul, Ankara ve KKTC’de yapılan müzik yarışmalarında jüri üyeliği yapmıştır.

Özpolat bir dönem de Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Basın Danışmanı ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. ’ de Dış ilişkiler koordinatörü olarak görevini yürüttü.

Özpolat 2004 yılından itibaren Sarı Basın Kartı sahibi olup yurt içi ve yurt dışından bir çok ödül ve taktir belgelerine sahip olup 21.Mart.2017 yılında Türk dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında Kazakistan’ın Türkistan şehrinde yapılan ödül töreninde Türkiye adına ödülü Uluslararası TÜRKSOY (Türk Kültür Teşkilatı Kazakistan’ın Türkistan şehrinde yapılan) aldı. evli ve üç çocuk babasıdır.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)