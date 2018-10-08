Gazi ve Şehit Yakınları Vakfından ESKKK Başkanı Evren’e plaket

Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şube Başkanı Muharrem Kıbrız, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evreni ziyaret ederek desteklerinden dolayı Evren’e plaket verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ESKKK Başkanı Ali Evren, şehitliğin öneminden bahsederek, "Şehitlik tabi ki büyük bir mertebedir. Cenabı Allah sizlere ve ailelerinize yardımcısı olsun, kolay değil şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, gazilerimize de sağlık ve afiyet diliyorum. Malatya’daki her konuda çalışmalarınızı destekliyoruz ve destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şube Başkanı Muharrem Kıbrız ise, “Her zaman sahada aktif olan, esnaflarımızla birebir ilgilenen ve bizlerin her zaman yanımızda olan Ali Evren Bey’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İHA