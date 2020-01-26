Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden, Malatya Pütürge’ye Yardım Eli

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Elazığ’a bağlı Sivrice merkezli meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından, deprem mağdurlarının yemek ve su ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalara başladı. Depremden etkilenen çevre illerden Malatya’ya bağlı Pütürge ilçesine yardım eli uzatan Büyükşehir, bölgede kurulan çadırlarda bin kişilik yemek dağıtımı yaptı.

Türkiye, Elazığ’da yaşanan 6.8 şiddetindeki depremin ardından yaraları sarmak için seferber oldu. Birçok il ve komşu ülkelerden hissedilen deprem, Elazığ’da olduğu gibi Malatya’da da yıkıma yol açtı. İlk andan itibaren depremzedelerin yardımına koşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, arama kurtarma çalışmaları için ekip sevk ederken, evleri yıkılan ve çadırlarda kalan mağdurlara da yardım eli uzattı. Büyükşehir Belediyesi, artçı sarsıntıların devam ettiği, yüzden fazla evin yıkıldığı Malatya’ya bağlı Pütürge ilçesinde evlerine giremeyen depremzedeler için yemek çadırları kurdu. Çadırlarda sabahları sıcak çorba verildi, öğlen ve akşamlarıysa bin kişilik yemek dağıtımına başladı.

Öte yandan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bölgede yaşanan deprem felaketi ardından diğer kurumlarla koordineli olarak yaraların sarılması için, insani ihtiyaçlar ve arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)