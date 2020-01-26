Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Ocak 2020 Pazar 14:51

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden, Malatya Pütürge’ye Yardım Eli

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Elazığ’a bağlı Sivrice merkezli meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından, deprem mağdurlarının yemek ve su ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalara başladı. Depremden etkilenen çevre illerden Malatya’ya bağlı Pütürge ilçesine yardım eli uzatan Büyükşehir, bölgede kurulan çadırlarda bin kişilik yemek dağıtımı yaptı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden, Malatya Pütürge'ye Yardım Eli
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

Türkiye, Elazığ’da yaşanan 6.8 şiddetindeki depremin ardından yaraları sarmak için seferber oldu. Birçok il ve komşu ülkelerden hissedilen deprem, Elazığ’da olduğu gibi Malatya’da da yıkıma yol açtı. İlk andan itibaren depremzedelerin yardımına koşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, arama kurtarma çalışmaları için ekip sevk ederken, evleri yıkılan ve çadırlarda kalan mağdurlara da yardım eli uzattı. Büyükşehir Belediyesi, artçı sarsıntıların devam ettiği, yüzden fazla evin yıkıldığı Malatya’ya bağlı Pütürge ilçesinde evlerine giremeyen depremzedeler için yemek çadırları kurdu. Çadırlarda sabahları sıcak çorba verildi, öğlen ve akşamlarıysa bin kişilik yemek dağıtımına başladı.

Öte yandan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bölgede yaşanan deprem felaketi ardından diğer kurumlarla koordineli olarak yaraların sarılması için, insani ihtiyaçlar ve arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MHP Heyeti, Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde inceleme yaptı MHP Heyeti, Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde inceleme...
Vali Baruş Depremden Etkilenen Kale ve Merkez İlçelerinde İncelemelerde Bulundu Vali Baruş Depremden Etkilenen Kale ve Merkez İlçelerinde...
Malatya Büyükşehir Belediyesi tüm imkânlarını seferber etti Malatya Büyükşehir Belediyesi tüm imkânlarını...
Milletvekili Tüfenkci, Doğanyol’da incelemelerde bulundu Milletvekili Tüfenkci, Doğanyol’da incelemelerde...
Malatya Valiliğinden Deprem Hasar Tespiti İçin Duyuru Malatya Valiliğinden Deprem Hasar Tespiti İçin...
Başkan Güder, Depremden Hasar Gören Doğanyol Ve Pütürge İlçesini Ziyaret Etti Başkan Güder, Depremden Hasar Gören Doğanyol Ve...
Çalık’tan esnaf ziyareti Çalık’tan esnaf ziyareti
Başkan Gürkan, “Yeni Bir Kongre Ve Fuar Merkezi Kazandıracak Olmanın Mutluluğunu Yaşıyoruz” Başkan Gürkan, “Yeni Bir Kongre Ve Fuar Merkezi...
Vali Baruş Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Battalgazi Belediyesi Yatırımlarını İnceledi Vali Baruş Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Battalgazi...
Vali Baruş, Sosyal Yaşam Merkezi Çok Nezih Ve Temiz Bir Tesis Olarak Bölgeye Hitap Ediyor Vali Baruş, Sosyal Yaşam Merkezi Çok Nezih Ve Temiz...
Başkan Gürkan MAŞTİ Esnafı İle Bir Araya Geldi Başkan Gürkan MAŞTİ Esnafı İle Bir Araya Geldi
2019 Yılı Teknik Destek Programında 44 Proje Desteklendi 2019 Yılı Teknik Destek Programında 44 Proje Desteklendi
Başkan Gürkan, Fırat Mahallesini Ziyaret Etti Başkan Gürkan, Fırat Mahallesini Ziyaret Etti
Fendoğlu, Malatya Zararına Olan Kararlara Asla Müsaade Etmeyiz Fendoğlu, Malatya Zararına Olan Kararlara Asla Müsaade...
Kadın Kursiyerlere Sertifikaları Törenle Takdim Edildi Kadın Kursiyerlere Sertifikaları Törenle Takdim...
Yukarı Çık
banner687
banner691

MHP Heyeti, Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde...
MHP heyeti, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol...

Haberi Oku