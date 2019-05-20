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20 Mayıs 2019 Pazartesi 10:46

Geçici Muafiyet Maddesi İle İlgili Basın Bildirisi

Malatya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Akif Gülaçtı tarafından Geçici Muafiyet Maddesi İle İlgili Basın Bildirisi yayınlandı.

Geçici Muafiyet Maddesi İle İlgili Basın Bildirisi
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Malatya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Akif Gülaçtı tarafından Geçici Muafiyet Maddesi İle İlgili Basın Bildirisi 

"Ölçü ve ölçü aleti kullanıcılarının dikkatine;

28/2/2019 tarihli ve 30700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa geçici muafiyet maddesi eklenmiştir.

Bu muafiyet ile 1/12/2018 tarihinden önce damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi geçmiş olduğu için cezai duruma düşmüş ölçü aletlerinin kullanıcıları, 28/2/2019 tarihinden itibaren 90 gün içerisinde 28 Mayıs 2019 Salı günü mesai bitimine kadar ölçü aleti türüne göre ilgili il müdürlüklerine ya da yetkili muayene servislerine periyodik muayene başvurusunda bulunmaları halinde, söz konusu fiilden dolayı herhangi bir idari para cezası ödemeksizin muayene ve damgasını yaptırarak ölçü aletini kullanabileceklerdir."



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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