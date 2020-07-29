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29 Temmuz 2020 Çarşamba 14:27

Geçici Pazar yeri kurulması yasaklandı

Malatyalıların Kurban Bayramı’nı daha huzurlu ve sağlıklı bir ortamda geçirebilmeleri için Büyükşehir Belediyesi denetimleri ve önlemlerini artırdı.

Geçici Pazar yeri kurulması yasaklandı
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İl Umumi Hıfzısıhha Kurulunun 24 Temmuz 2020 Cuma günü Vali Aydın Baruş başkanlığında yaptığı toplantıda Covid-19 tedbirleri kapsamında her arefe günü Akpınar civarında kurulan geçici pazarın yasaklanması kararı alındı. Alınan karar doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede çeşitli önlemler aldı.

Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri ayrıca kent genelinde tatlı imalathanelerinde gıda denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde hijyen koşulları, imalathanelerin temizliği başta olmak üzere iş yerlerinin mevzuata uygunluğu incelendi. Ekipler, imalathanelerde üretilen ürünlerden analiz içinde numuneler aldılar.

Kimseye müsamaha göstermeyeceğiz

Bayram denetimleri ve önemleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Hüseyin Hanbay, Kurban Bayramı öncesi Akpınar ve civarında kurulan geçici pazarın covid-19 salgını nedeniyle Hıfzısıhha Kurulu kararıyla kurulmasının yasaklandığını bölgede hiç kimseye müsamaha gösterilmeyeceğini söyledi.

Tatlı imalathanelerinde denetimlerin sıklaştırıldığını belirten Hanbay, “İnsan sağlığını tehdit edecek hiçbir şeye müsamaha göstermiyoruz. İşletme ruhsatları, olması gereken evraklar ve genel hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı ve covid 19 salgını sürecinde almış olduğumuz ek tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol ediyoruz. Bunlara uymayan esnaflarımızla ilgili de başta uyarılarımız olmak üzere yasal işlemler yapıyoruz.

T.C.

MALATYA VALİLİĞİ

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

KARAR TARİHİ : 24.07.2020

KARAR NO : 2020/112

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 24.07.2020 Cuma günü Vali Aydın BARUŞ başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanmış ve aşağıdaki konuyu görüşerek karara bağlamıştır.

Koronavirüs (Covid-19) salgını, birçok ülkede hızla yayılım göstererek tüm dünyayı tehdit etmeye devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen bu salgından, ilimizdeki vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için birçok tedbire başvurulmaktadır.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak amacıyla aşağıdaki ilave tedbirin alınması zarureti oluşmuştur.

Bu kapsamda;

Koronavirüs salgınının yayılımını engellemek ve vatandaşlarımızı salgından korumak amacıyla;

1- İlimizde bayram öncesinde özellikle çevre yolunun muhtelif yerlerinde, Yeni Camii arkasında bulunan Halep Caddesi, Cezmi Kartay Caddesi ile Akpınar Mahallesi-Dabakhane Mahallesi-Yeni Hamam Mahallesi ara sokaklarında ve diğer yerlerde kurulan geçici pazarlarda sosyal mesafe şartının korunmasının mümkün olmaması nedeniyle salgının yayılmasına sebebiyet verebileceği değerlendirildiğinden Kurban Bayramı öncesi Arefe Günü kurulan geçici pazarların yasaklanmasına,

2- Kurban satışına ve kesimine izin verilen yerlerde dezenfektan bulundurulmasının ve maske takılmasının zorunlu olmasına, el temizliği için gerekli tedbirlerin kesim yeri sorumluları tarafından alınmasına,

Yukarıda belirtilen karara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi uyarınca idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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