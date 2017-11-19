Malatya Büyükşehir Belediyesi ve İnönü Üniversitesi işbirliğinde uluslararası katılımlı düzenlenen “Geçmişten Günümüze Malatyalı İlim ve Fikir İnsanları” sempozyumu devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi ile İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin organize ettiği sempozyumun ikinci gününde Arapgirli Muhiddin Arabi, Fethi Gemuhluoğlu, Hüseyin Avni Efendi, Karabaş-ı Veli Hazretleri Şeyh Hasan Onar ile şairler Fehmi Gür ve Şemsi Belli’nin hayatı, sanatı ve eserleri uzman hocalar tarafından anlatıldı.

17-19 Kasım tarihleri arasında Turgut Özal Kongre Merkezinde düzenlenen sempozyumda iki gün boyunca dört ayrı salonda yapılan oturumlarda toplam 64 bildiri sunuldu.

Arapgirli altı önemli şahsiyetin anlatıldığı oturumlara Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu’da katılarak bildirileri dinledi.

Programda katılımcılarla bizzat ilgilenen başkan Cömertoğlu sempozyumu organize eden Büyükşehir Belediyesi ve İnönü Üniversitesi ile Arapgirli bilim, sanat ve fikir adamlarının sempozyumda anılmalarından dolayı programa katılarak sunum yapan akademisyenlere teşekkür etti.

Başkan Cömertoğlu, program sonunda katılımcılara Arapgir’ in koleksiyon ürünü olan reyhan seti hediye etti.



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İHA