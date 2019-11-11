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11 Kasım 2019 Pazartesi 16:16

Geleceğe Nefes Kampanyasına MHP'den Destek

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar ve yönetimi , 81 ilde gerçekleşen 11 milyon fidan dikimi etkinliğine katıldı.

Geleceğe Nefes Kampanyasına MHP'den Destek
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Malatya'da Orduzu Pınarbaşı Tabiat Parkında gerçekleşen 'Geleceğe Nefes' kampanyasına katılan MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, burada MHP Genel Başkanı Dr.Devlet Bahçeli ve hayatını elim bir kaza ile kaybeden MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın adına fidan dikimi gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan , 'Geleceğ Nefes' seferberliği çerçevesinde bugün itibari ile Türkiye'nin 2023 noktasında 11 milyon fidan toprakla buluştu. MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar yaptığı konuşmada, "Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından organize edilen 'Geleceğe Nefes Ol' fidan dikim kampanyasına Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı olarak destek vermiş bulunmaktayız. Son yılların en faydalı ve en kapsamlı organizasyonları arasında yer alan ayrca Çevreye ve yeşile karşı duyarlı bir nesil yetiştirmek amacıyla fidan dikmeyi teşvik eden Bakanlığımıza ve her zaman her konuda olduğu gibi bu konuda da duyarlılığını göstererek tek türek olup bir fidan etrafında kenetlenen yüce Türk Milletine sonsuz teşekkür ediyorum."dedi.

Başkan Avşar bugünün kendisi açısından da önemine değinerek, " 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasında bugün Orduzu Tabiat Parkında , Bilge liderimiz MHP Genel Başkanımız Dr.Devlet Bahçeli bey ve elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden kardeşim dostum Turan İlteber Yalçın anısına iki fidanımızı toprakla buluşturmanın sevincini yaşıyorum." ifadelerini kullandı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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