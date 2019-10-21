Gençler Hem Spor Yaptılar Hem Gezdiler

Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı Ramazan YAVUZ spor etkinliği ilgili şunları söyledi; " Malatya Gençlik Federasyonu olarak ‘’Gençler Sporda Buluşuyor ‘’ Kapsamındaki 24. Etkinliğimizi Adıyaman merkezde efsane spor kulübünde gerçekleştirdik. Müsabakaya katılan Adıyaman Gençlik Spor İl Müdürü Fikret KELEŞ ve spor şube müdürü Faruk ÖZYAŞAR da katıldı. Gençlerle sohbet eden Adıyaman Gençlik Spor İl Müdürü Fikret KELEŞ gençlere nasihatlerde bulundu. Eğitimsiz spor ve sporsuz eğitim olmaz. Her ikisi de birbirine bağlantılıdır. İnsanları sporla hayata daha kolay bağlayabiliriz. Kimseyi dışlamayalım tam aksine kazanmak için mücadele edelim. Adıyaman ilimize gelen başta Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı Ramazan YAVUZ ve siz kıymetli misafirlerimize hoş geldin diyorum bundan sonraki hayatınızda başarılar dilerim dedi.’’

Müsabaka sonunda gençler Adıyaman merkezini, Adıyaman Kalesini ve Seyir tepeyi gezerek keyifli vakitler geçirdiler. Gençler hem spor yaptılar hem de gezme fırsatı buldular.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)