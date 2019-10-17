Gençler Şehitlik Kabrini Ziyaret Etti

Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı Ramazan Yavuz program ile ilgili şunları söyledi; Malatya Gençlik Federasyonu olarak ‘’ Gençler Şehitlik Kabrini Ziyaret ediyor’’ kapsamında şehitlerimizi anma programımızı gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirdik. Amacımız Gençlerle Şehitlik Kabrini ziyaret ederek o maneviyatı yaşamak ve yaşatmak aynı zamanda şehitlerimizi unutmamak ve unutturtmamaktır. Bu etkinliğimize katılan Malatya müftülüğü tarafında görevlendirilen Yusuf Aslan hocamıza, Malatya bağımlılıkla sivil mücadele dernek başkanı ihsan Ercan beye, İnönü üniversitesi öğretim görevlisi Hakan Çevrim hocamıza ve tüm katılan kıymetli gençlere teşekkür ederim dedi.’’

Şehitler için Kuran-ı kerim okundu ve dualar edildi. Gençler bu güzel organizasyonları gerçekleştiren Malatya Gençlik Federasyonu başkanı Ramazan Yavuz’a teşekkür ettiler.

Barış Pınarı Harekâtına Destek Mesajı Okundu:

Türk Silahlı Kuvvetleri’miz ve Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekâtı’nı başlatılmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri’miz amacı güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir. Barış Pınarı Harekâtı ile ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edecektir. Oluşturulacak güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacaktır. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracaktır. Bu harekâtta Türkiye ile birlikte olan tüm ülkelere teşekkür ederiz. Allah tüm kahraman Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olsun.

Barış Pınarı Harekâtı’nda görev alan tüm kahraman Mehmetçiklerimizin her birine sevgi, saygı ve desteklerimizi sunuyoruz. Allah Mehmetçiklerimizi her türlü tehlikelerden korusun. Sefer sizden zafer Allahtan! Dediler.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)