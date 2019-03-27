Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Mart 2019 Çarşamba 12:07

Gençlerle Doğa Üzerine Konuşuldu

Yerel STK’lar Hibe Programı kapsamında Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığınca finanse edilen MAFSAD tarafından yürütülen, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından da desteklenen “Gel Katıl Bize” adlı AB Projesi çerçevesinde Turgut Özal Anadolu Lisesinde öğrenciler doğayla ilgili konularda bilgilendirildi.

Gençlerle Doğa Üzerine Konuşuldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

“Amaç; Temiz ve Sağlıklı Bir Doğa İçin Farkındalık Yaratmak”

MAFSAD tarafından yürütülen ve içerisinde birçok etkinlik barındıran Gel Katıl Bize projesi çerçevesinde okullardaki faaliyetler devam ediyor. Proje Koordinatörü Yılmaz Konuk etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada doğayı önemsedikleri için, gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir doğa bırakmak, bu konuda farkındalık yaratmak için kolları sıvadıklarını ve bu bağlamda, içerisinde çeşitli doğa etkinliklerini barındıran bir proje hazırladıklarını söyledi. Bu proje kapsamında okullarda doğa ve çevrenin korunması ile suyun bilinçli kullanımına yönelik faaliyetler gerçekleştirildiğini aktaran Konuk, Turgut Özal Anadolu Lisesinde de gençlerle bir araya gelerek, gençlere “Doğayla Uyumlu Yaşamanın Püf Noktaları” hakkında bilgi verdiklerini söyledi.

“130 Öğrenci Katıldı”

Doğa uzmanı Aliekber Korkut tarafından gerçekleştirilen eğitime 130 civarında öğrenci katıldı. Öğrencilerin de sorular sorarak sürece dahil olduğu güzel bir etkinlik gerçekleştirildi.

“Okul Müdürü Özlük: Doğayı Önemsiyoruz”

Okul Müdürü Abdülbasit Özlük, doğayı önemsediklerini ve gençlerin bu konuda hassas olmaları gerektiğini belirterek bu anlamlı etkinlik için MAFSAD Yönetimine, Doğa Uzmanı Aliekber Korkut’a ve Proje Etkinlik Koordinatörü Barış Yıldız’a teşekkür ettiğini ifade etti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.


İlgili Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esenlik, Mor Reyhan İddialarını Yalanladı Esenlik, Mor Reyhan İddialarını Yalanladı
Büyük sınava Büyük destek Büyük sınava Büyük destek
Vali Baruş 13. Araştırma Projeleri Malatya Bölge Yarışması Ödül Törenine Katıldı Vali Baruş 13. Araştırma Projeleri Malatya Bölge...
Vali Baruş, Rota Malatya Proje Tanıtım Toplantısına Katıldı Vali Baruş, Rota Malatya Proje Tanıtım Toplantısına...
Çalık, ''Ekran arkasında kimlerle ittifak yaptıklarını iyi biliyoruz'' Çalık, ''Ekran arkasında kimlerle ittifak...
Gürkan, ''31 Mart'ta Malatya, Türkiye'ye büyük bir ses verecek'' Gürkan, ''31 Mart'ta Malatya, Türkiye'ye...
Yukarı Çık

http://addurl.nu

Esenlik, Mor Reyhan İddialarını Yalanladı
Esenlik İmar İnşaat ve Ticaret Ltd.Şti. Mor Reyhan iddialarını yalanladı, "İddiaların tamamı yalan,...

Haberi Oku