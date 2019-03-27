Gençlerle Doğa Üzerine Konuşuldu

Yerel STK’lar Hibe Programı kapsamında Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığınca finanse edilen MAFSAD tarafından yürütülen, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından da desteklenen “Gel Katıl Bize” adlı AB Projesi çerçevesinde Turgut Özal Anadolu Lisesinde öğrenciler doğayla ilgili konularda bilgilendirildi.

“Amaç; Temiz ve Sağlıklı Bir Doğa İçin Farkındalık Yaratmak”

MAFSAD tarafından yürütülen ve içerisinde birçok etkinlik barındıran Gel Katıl Bize projesi çerçevesinde okullardaki faaliyetler devam ediyor. Proje Koordinatörü Yılmaz Konuk etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada doğayı önemsedikleri için, gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir doğa bırakmak, bu konuda farkındalık yaratmak için kolları sıvadıklarını ve bu bağlamda, içerisinde çeşitli doğa etkinliklerini barındıran bir proje hazırladıklarını söyledi. Bu proje kapsamında okullarda doğa ve çevrenin korunması ile suyun bilinçli kullanımına yönelik faaliyetler gerçekleştirildiğini aktaran Konuk, Turgut Özal Anadolu Lisesinde de gençlerle bir araya gelerek, gençlere “Doğayla Uyumlu Yaşamanın Püf Noktaları” hakkında bilgi verdiklerini söyledi.

“130 Öğrenci Katıldı”

Doğa uzmanı Aliekber Korkut tarafından gerçekleştirilen eğitime 130 civarında öğrenci katıldı. Öğrencilerin de sorular sorarak sürece dahil olduğu güzel bir etkinlik gerçekleştirildi.

“Okul Müdürü Özlük: Doğayı Önemsiyoruz”

Okul Müdürü Abdülbasit Özlük, doğayı önemsediklerini ve gençlerin bu konuda hassas olmaları gerektiğini belirterek bu anlamlı etkinlik için MAFSAD Yönetimine, Doğa Uzmanı Aliekber Korkut’a ve Proje Etkinlik Koordinatörü Barış Yıldız’a teşekkür ettiğini ifade etti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)