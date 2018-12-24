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24 Aralık 2018 Pazartesi 14:12

Gençlik Meclisi Suluköy İlkokulu’na Kitap Desteğinde Bulundu

Malatya Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından başlatılan ‘Kitap Toplama Kampanyası’ ile minik öğrencilerin yüzleri gülmeye devam ediyor.

Gençlik Meclisi Suluköy İlkokulu'na Kitap Desteğinde Bulundu
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Malatya Kent Konseyi Gençlik Meclisi köy okullarının kitaplar açısından yetersizliğini gidermek için 800 adet kitabı iki adet kitaplık ile birlikte Suluköy İlkokulu’na teslim etti.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Malatya Kent Konseyi Gençlik Meclisi Üyesi Muhammed Çobanoğlu,  “ Kent Konseyi olarak lise ve üniversite öğrencilerine kitap okumayı aşılamak ve teşvik edebilmek için düzenli olarak kitap okuma programları yapmaktayız. Bu etkinliğimize ek olarak kitap eksikliği olan okullara da kitap noktasında destek çıkmaktayız” dedi.

Küçük yaşta kitap okuma alışkanlığı kazanılması önemli olduğunu belirten Çobanoğlu, ilkokulda okuma alışkanlığı kazanamayan çocuklar ortaokul ve lise yıllarında bu alışkanlığı kazanmakta zorluk çektiklerini söyledi. Gençlik Meclisi olarak kitap kampanyalarını belirli aralıklarla devam edeceklerini ifade eden Çobanoğlu, “Yaptığımız bütün çalışma ve organizasyonlarında bizlerden desteğini esirgemeyen, kitapların ve okumanın önemini ve yaygınlaşmasını destekleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a ve Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu’na kitap temini noktasında bizlere destek olan herkese çok teşekkür ediyorum”  dedi.

Kitap desteğiyle ilgili düşüncelerini dile getiren Suluköy İlkokulu Müdürü Veysel Göçer, “Kent Konseyi Gençlik Meclisi’ne kitap temini noktasında yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ederim” dedi.

Suluköy İlkokul’undaki çocuklar almış oldukları kitaplar karşısında çok mutlu olduklarını, kitap okumanın çok faydalı olduğunu, herkesin kitap okuması gerektiğini ifade ederek kitap veren büyüklerine teşekkür ettiler.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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