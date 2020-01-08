Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yatırım Toplantısı Düzenlendi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan ve yapılacak olan yatırım ve faaliyetlerine ilişkin sunumların gerçekleştirileceği toplantı Vali Aydın Baruş başkanlığında gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Nikâh Sarayı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan; "Bugün burada Sayın Valimizin başkanlığında İlçe Kaymakamlarımız ve İlçe Belediye Başkanlarımızla toplanarak ilçelerimizde Gençlik ve Spor adına planlayacağımız yatırımların değerlendirilmesini yaparak olabilirlik noktasında neler yapılabileceği ve bu hizmetlerin Malatya’mıza kazandırılması anlamında istişare yapacağız. Bu tür toplantıların hem birlik beraberlik anlamında hem de taleplerimizin objektif geçerliliği ve yerine getirilmesi noktasında önemli olacağına inanıyoruz” dedi.

Vali Baruşa'da teşekkür eden Başkan Gürkan Malatya’mıza hizmetlerin getirilmesi noktasında yoğun bir çaba ve çalışma içerisinde olduğunu ifade ederek önceki günlerde de tüm daire müdürlerimiz, kaymakamlarımız ve belediye başkanlarımızın katıldığı başka bir toplantının düzenlendiğini hatırlatarak o toplantıda da özellikle bizim Malatya'da yapacağımız gerek gerek sosyal anlamda faaliyetlerini gerekse kültürel alandaki faaliyetlerimiz birliktelik olması noktasında Malatya’mız açısından önemli kazanımlar elde edildiğini vurguladı.

Vali Aydın Baruş yaptığı konuşmasında; “Biz, ildeki bütün kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve bunların temsilcileri ile istişarelerde bulunduğu ve bu istişareler sonucunda en verimli sonuca ulaşarak kaynakların en etkin şekilde kullanıldığı bir anlayışa ulaşmak istiyoruz. İlimizde gençlik ve spor alanında önemli yatırımların bazılarının inşaatı devam ediyor. Tam olimpik yüzme havuzu başta olmak üzere ki bu inşallah şubat ayında olimpik yüzme havuzumuzu teslim almayı planlıyoruz ve ilimiz gençliği, sporcuları çok güzel bir tesis kazanacak. Temel prensibimiz bütün mahallelerimizdeki gençlerimize ulaşmak, spor yapmak isteyen insanlara ulaşmak ve onların spor yapmasını sağlayarak hem madde bağımlılığı başta olmak üzere zararlı alışkanlıklardan uzakta tutulmasını sağlamak. Gençlerimiz ne kadar sporu severse o kadar çok eğitimine önem verir ve geleceğini o kadar sağlıklı bir şekilde kurar, bu anlayışı benimsiyoruz.

Bizler Büyükşehir Belediyemizle her alanda bu işbirliği çalışmalarını koordinasyon toplantılarını devam ettirmeyi düşünüyoruz. Başkanımızla yapmış olduğumuz istişarelerde bunun çok verimli olacağını ve ildeki birlik beraberliğe çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Toplantılardan beklediğimiz anlayış birliği içerisinde Malatya insanına nasıl güzel hizmet edebiliriz onların layık olduğu hizmetleri nasıl yerine getirebiliriz temel düşüncemiz bu.

Malatya’da yürütülen yatırım programını görüşmek üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile birlikte İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri ile bir araya gelen Vali Baruş, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. İlimizde devam eden yatırımların son durumu, işlemleri süren yatırımlar ve önümüzdeki dönem için ihtiyaçlar göz önüne alınarak talep edilmesi planlanan yatırımların görüşüldüğü toplantıda Gençlik Spor İl Müdürlüğü yetkilileri bilgilendirici sunumlarının ardından İlçe Kaymakam ve Belediye Başkanlarına tek tek söz verilerek fikir, görüş ve önerileri alınarak toplantı sona erdi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)