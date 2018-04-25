Genel Başkanlar Karaca ve Erdoğan’dan, MGTC’ye ziyaret

Ziyarette konuşan MGC Başkanı Kemal Deniz, cemiyeti ziyaret edenlere teşekkür ederek, "Bilindiği gibi bugün şehrimizde Malatya’daki ASGD’nin bir ödül töreni gecesi var. Oraya uğramak arkadaşlarla hemhal olmak anlamında şehrimizdeler. Biz kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Kendilerinin burada olmasından mutlu olduğumuzu, şeref duyduğumuzu ifade ediyoruz" şeklinde konuştu. Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Genel Başkanı İbrahim Erdoğan ise, spor adamları olarak meslektaşlarıyla istişarelerde bulunacaklarını ifade ederek, "Ben bu etkinlik için gayret gösteren Malatya şube başkanımız Akif Çelik’e ve yönetimine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca da, basın ilana yüzde 20 zam çıkarılmasında büyük destek verdiklerini kaydederek, "Basın ilan genel kurulundan çıktı. Bakanlar Kurulunda imzalandı. Ancak bu bir türlü resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe giremedi. Sağ olsun Bursalı meslektaşımız az önce Başbakan Yardımcımız ile telefonla görüşerek bu zammın biran önce Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe girmesini istediler. Başbakan Yardımcımız da şuanda zammın Başbakanın önünde olduğunu, inşallah bu ay içerisinde zammı uygulayarak resmi gazetede yayınlanacağını ve 1 Mayıs’tan itibaren de bu zammın uygulamaya başlanacağını söylemiş. Tabii ki bu zam Anadolu basınının yok olmasına yine bir ilaç olmayacak. Çünkü son 1 buçuk yıl içerisinde gazete giderlerine en az yüzde 50-55 civarında bir zam geldi. Anadolu basını ülkemiz için önemli. Anadolu gazeteleri, televizyonları var olmaya devam edecek. Bunun için de tabii ki biraz da kendimizi eleştirmemiz lazım. Gazetelerimizin halkın, ülkenin sorunuyla, şehrin sorunuyla ilgilenecek duruma gelmesi lazım" diye konuştu.

İHA