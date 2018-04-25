Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 17:43

Genel Başkanlar Karaca ve Erdoğan’dan, MGTC’ye ziyaret

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca ile Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Genel Başkanı İbrahim Erdoğan, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular cemiyetini ziyaret etti.

Genel Başkanlar Karaca ve Erdoğan'dan, MGTC'ye ziyaret
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Ziyarette konuşan MGC Başkanı Kemal Deniz, cemiyeti ziyaret edenlere teşekkür ederek, "Bilindiği gibi bugün şehrimizde Malatya’daki ASGD’nin bir ödül töreni gecesi var. Oraya uğramak arkadaşlarla hemhal olmak anlamında şehrimizdeler. Biz kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Kendilerinin burada olmasından mutlu olduğumuzu, şeref duyduğumuzu ifade ediyoruz" şeklinde konuştu. Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Genel Başkanı İbrahim Erdoğan ise, spor adamları olarak meslektaşlarıyla istişarelerde bulunacaklarını ifade ederek, "Ben bu etkinlik için gayret gösteren Malatya şube başkanımız Akif Çelik’e ve yönetimine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca da, basın ilana yüzde 20 zam çıkarılmasında büyük destek verdiklerini kaydederek, "Basın ilan genel kurulundan çıktı. Bakanlar Kurulunda imzalandı. Ancak bu bir türlü resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe giremedi. Sağ olsun Bursalı meslektaşımız az önce Başbakan Yardımcımız ile telefonla görüşerek bu zammın biran önce Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe girmesini istediler. Başbakan Yardımcımız da şuanda zammın Başbakanın önünde olduğunu, inşallah bu ay içerisinde zammı uygulayarak resmi gazetede yayınlanacağını ve 1 Mayıs’tan itibaren de bu zammın uygulamaya başlanacağını söylemiş. Tabii ki bu zam Anadolu basınının yok olmasına yine bir ilaç olmayacak. Çünkü son 1 buçuk yıl içerisinde gazete giderlerine en az yüzde 50-55 civarında bir zam geldi. Anadolu basını ülkemiz için önemli. Anadolu gazeteleri, televizyonları var olmaya devam edecek. Bunun için de tabii ki biraz da kendimizi eleştirmemiz lazım. Gazetelerimizin halkın, ülkenin sorunuyla, şehrin sorunuyla ilgilenecek duruma gelmesi lazım" diye konuştu.



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku