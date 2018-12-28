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28 Aralık 2018 Cuma 14:55

Gönül Ekmek Projesi Gönülleri Fethediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi her fırsatta sosyal projelere destek olmaya devam ediyor. Malatya’nın tamamında Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ‘Gönül Ekmek’ projesi ile 125 fırında ihtiyaç sahibi vatandaşlar ücretsiz ekmek alabiliyor.

Gönül Ekmek Projesi Gönülleri Fethediyor
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Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Eylül ayında hayata geçirilen ‘Gönül Ekmek Projesi’ toplumda büyük karşılık buldu.  Malatya’nın merkez ve ilçelerinde yaklaşık 125 fırında uygulanan proje, ihtiyaç sahiplerinin taze ve sıcak ekmeğe ulaşmasına vesile oluyor.

“Dijital Ekranda Ekmek Sayısı Görülüyor”

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve fırıncıların iş birliği ile ‘Gönül Ekmek’ projesi hayata geçirildi. Malatya’nın genelinde gerçekleştirilen ve 125 fırında aktif olarak uygulanan bu çalışma şehrin tamamında yapılacak. Fırınlara Büyükşehir Belediyesi tarafından asılan dijital ekrana gönül ekmek sayısı yazılıyor. Böylece bağışı yapanın da bağışı anında ekranda görme imkânı sağlanıyor. Projenin başlatıldığı günden itibaren 227 bin ekmek dağıtımı gerçekleştirildi. 

Toplumda yardımlaşma ve dayanışmayı artırmak, ihtiyaç sahiplerinin taze ve ücretsiz bir şekilde ekmek ihtiyaçlarını temin etmelerini sağlamak amacıyla başlatılan projeden vatandaş ve fırıncılar çok memnun. Projenin en güzel yanı ise, bağış yapan ile ekmek alanların bir birini görmemesi. “Sağ elin verdiğini sol elin görmesin” Hadisi Şerifini vatandaşların hayat felsefesi yapmasına vesile olan proje ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar ekmeklerini kolayca fırından alabiliyorlar.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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