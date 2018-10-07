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07 Ekim 2018 Pazar 14:02

Göztepe caddesi asfaltlandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Göztepe Mahallesinde 700 metrelik bağlantı yolunda değişim dönüşüm ve yenileme çalışmalarında sona yaklaştı.

Göztepe caddesi asfaltlandı
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Yeşilçam Caddesi’nin devamı olan ve Tandoğan Mahallesi’ni Göztepe Mahallesi’ne bağlayan 700 metrelik bağlantı yolu düzenleme çalışmaları kapsamında asfaltlandı. Prestij Cadde çalışmaları kapsamında bağlantı yolunun her iki girişinde kavşak düzenlemeleri yapıldı.

Kuzey Kuşak Yolunun önemli bir parçası olan bağlantı yolunda ilk olarak MASKİ Genel Müdürlüğü altyapı çalışmaları yaptı. Üstyapı çalışmaları kapsamında yolda kot farkı düşürülüp, yol görüşü sağlandı. Trafik güvenliği için taş duvar örme işinin yapıldığı cadde de yol, kaldırım, cep otoparklar, orta refüj, kavşak çalışmaları tamamlanırken Bisiklet yolları, yeşillendirme, aydınlatma ve ağaçlandırma çalışmaları ise sürüyor.

Asfaltlama çalışmasının tamamlandığı caddede ince işler yapılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat 700 metrelik bağlantı yolundaki çalışmaları yerinde inceleyip konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Giriş-çıkışa kavşaklar yapıldı

Malatya’nın dört bir tarafında çalıştıklarına dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya’nın en hızlı gelişen bölgelerinde cadde ve sokak düzenlemelerine devam ettiklerini, Göztepe Caddesi’ndeki düzenleme çalışmalarında sona yaklaşıldığını söyledi.

700 metrelik bağlantı yolunun Kuzey Kuşak yolunun önemli bir parçası olduğunu belirten Başkan Polat, “Göztepe Caddesi iki kavşak arasında bir cadde. Yeşilçam’ı Çatyol Kavşağına bağlıyor. Tandoğan ve Göztepe bölgemizde Yeşilçam, Kavak ve Göztepe Caddesi’nde prestij cadde çalışmaları yaptık. Yine bu bölgemizde bulunan Kavacık Caddesi’nde ise çalışmalara başladık. Memleketin her noktasına emek vererek, ter akıtarak en iyi hizmeti götürmeyi arzuluyoruz. Göztepe Caddemiz de düzenleme çalışmalarıyla güzel bir görünüme kavuştu. Bu güzelliğin ortaya çıkmasında emeği olan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.



İHA
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