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29 Aralık 2018 Cumartesi 14:44

Gülle ve Başkan Gürkan, Ensar Vakfı Yönetimi İle Biraraya Geldi

AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti 23. Dönem Amasya Milletvekili Akif Gülle ile AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ensar Vakfı Malatya Şube yönetimi ile bir araya geldi. Başkan Gürkan, “Şehrin erdemli, faziletli bir şehir olmasını istiyorsak, o şehrin değerleri ile şehri yönetmemiz gerekiyor” dedi.

Gülle ve Başkan Gürkan, Ensar Vakfı Yönetimi İle Biraraya Geldi
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AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti 23. Dönem Amasya Milletvekili Akif Gülle ile AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ensar Vakfı Malatya Şube Başkanı Ahmet Küçük, Ensar Vakfı’nın faaliyetleri hakkında bilgiler vererek, “Siyasetle STK malumunuz iki farklı alan ama, tabi ki birbiri ile de interaktif ilişkisi bulunmakta. STK’ları tanımlarken toplumun nefes borularıdır. Kılcal damarlardan gelen talepleri, arzuları, eğilimleri besleyen ve onları içinde barındıran soluk borularıdır. Dolayısıyla sivil kalıp, kendilerini ifade edebilecek bir kalıpta durmak durumundalar, siyasette kendi alanında elbette. Ama STK’lar ülkenin genel gidişatına tahakkuk eden bazı eserlerde inisiyatif almak, sorumluluk yüklenmek, roller de yüklenmek zorunda. Nitekim Ensar Vakfı'nın irade platformunun kurucularından olması ve Türkiye'deki çok hayati süreçlerde müdahil olması, hem vakfın önemini, hem de sivil toplumun Türkiye’de ne kadar, neye tahakkuk ettiğini önümüze koymaktadır. STK’lar siyasallaşmama kaydıyla, siyasi talepleri de olan bir kurumdur. Bizde yaşadığımız kentin, yaşadığımız beldenin emin ellerde olmasını istiyoruz. Malumunuz bütün medeniyetlerin, bütün düşünce sisteminin çıkış noktası, şehrin güvenliğini korumaktır. Dolayısıyla bu güvenliği ve özgürlüğü sağlayabilecek bütün yöneticilerin başımızın üstünde yeri vardır” ifadelerini kullandı. 

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, sivil toplum kuruluşlarının önemine dikkat çekerek, “Biz STK’ları toplumun önemli unsurları olarak görüyoruz. Belediyecilik yaklaşımı içerisinde de, katılımcı belediyecilik anlayışı çerçevesi içerisinde de olmazsa olmazımızdır. Ensar Vakfımızda hakikaten öğrencilerimizin barınma noktasında, eğitim ve öğretim faaliyetlerini destekleme noktasında, güzel ahlaklı nesiller yetiştirilmesi noktasında önemli görevler ifa ediyor. Bizde tabi ki sivil toplum örgütlerimizi her konuda destekliyoruz. Netice itibariyle bir şehrin erdemli, faziletli bir şehir olmasını istiyorsak, o şehrin değerleri ile şehri yönetmemiz gerekiyor. Sivil toplum örgütleri de bu değerlerin başında gelmektedir. Burada bir başarı hikayesi varsa, bunun temeli istişare kültürü yatmaktadır. Önemli olan bu şehrin huzuru güvenidir. Biz şehre talip olurken, sadece günümüzün insanlarının huzuru, mutluluğu ve çağdaş bir şehirde yaşama anlayışının ötesinde, geçmişte bu memlekette yaşayan insanların belediye başkanı nasıl olunur, gelecekte bu ülkede, bu şehirde yaşayan insanların belediye başkanı nasıl olunur o vizyonla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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