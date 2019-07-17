‘Güneşin Altın Yumurtası’ Kayısı Festivali Ve Fuar Açılışı Gerçekleştirildi

Gerçekleştirilen açılış törenine, Malatya Valisi Aydın Baruş, Gümrük ve Ticaret eski Bakanı AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Demez, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Aysun Bay Karabulut, İlçe Belediye Başkanları, Siyasi Parti İl Başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vakıf, dernek ve oda başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Demez: Fuarları önemsiyoruz

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın Sayın Cumhurbaşkanının daveti üzerine Ankara’da gerçekleştirilen bir toplantıya katılmasından dolayı aralarında olmadığını belirten Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Demez, “Bir ilin sosyal, kültürel ekonomik ve turizm potansiyelinin daha geniş kitlilere tanıtılması ve pazar payının artırılması noktasında fuarların büyük önemi bulunmakta. Büyükşehir belediyesi olarak ilimizin bu potansiyellerinin değerlendirilmesi noktasında yıl içerisinde çeşitli fuarlar düzenliyoruz.

Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz fuarımızın ilimiz ve ülkemizin tanıtımı noktasında katkısının olacağına inanıyorum. Özellikle Güneşin Altın Yumurtası kayısımızın yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması yeni pazarlar bulunması noktasında bu tür fuarları önemsiyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak çok kısa süre içerisinde bu organizasyonu gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha kapsamlı bir fuar organizasyonu gerçekleştireceğiz. Fuarımıza katılımlarınızdan dolayı herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Tunç: Kayısı Türkiye’nin önemli tarım ürünleri arasındadır

Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç açılış programı sırasında yapmış olduğu konuşmada, “Yalnız Türkiye’nin değil dünyanın kayısı başkenti Malatya’da bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bu sene 23’ncüsünü düzenlediğimiz Malatya Kayısı festivalinin tüm üreticilerimize ve Malatyalı hemşerilerime bereketler getirmesini temenni ediyorum.

Bugün bizi burada bir araya getiren ve Malatya’nın sembolü olarak dünyanın kabul ettiği kayısı sadece bu şehrin değil tüm Türkiye’nin en önemli tarım ürünleri arasındadır. Kayısı Türkiye’nin dünyaya tanıtılmasında da kullandığımız ve burada yaklaşık 50 bin ailenin direk geçimini sağladığı bir tarımsal üründür. Kayısı ile ilgili sorunları ve gelişim alanlarını biliyoruz. Bunların çözümü ve kayısıdan elde ettiğimiz gelirin artması için gerekli teknik ve ekonomik çalışmaları yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Hepimizin bildiği gibi kayısı, Aydın inciri ve Gaziantep baklavası ile beraber Avrupa birliği coğrafi işareti aldığımız 3 üründen biridir. Bu noktada ürünümüzün tanıtımı ve kalite standartlarının korunması başta yerelde bulunan kurumlarımız olmak üzere hepimizin görevidir.

Bu vesileyle 23. Kayısı festivalinin başta Malatyalı üreticilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Beni davet ettiğiniz için organizasyonu düzenleyen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Çalık: Kayısımızın tanıtımı noktasında çok önemli bir fuar

Malatya için önemli bir festivali yaşadıklarını belirten AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Bugün Malatya ve Türkiye için önemli bir gün. Kayısımızın tanıtımı noktasında çok önemli bir festivalin ilk gününü yaşıyoruz. Dün on binlerce hemşerimizin katılımıyla kortej yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Birliği, beraberliği ve kardeşliği tüm Türkiye’ye gösterdik. Bunu gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan başta olmak üzere tüm emeği geçen kardeşlerimizi canı gönülden kutluyorum.

AK Parti hükümetimiz döneminde tarıma büyük destek verildi. Bugün aramızda bulunan Tarım Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Hadi Tunç da bizim Ankara’da en büyük yardımcılarımızdan biri oldu. Ne zaman yanına gitsek bize her türlü yardımda bulunuyorlar. Kendisine ayrıca teşekkür ediyorum.

16 yıl boyunca bakanlık yapanlara teşekkür ediyorum ama en büyük teşekkürü Sayın Cumhurbaşkanımıza ediyorum. Çünkü kendileri Malatyalı çiftçilerimize bugüne kadar 92 trilyon lira ödeme yapılmasında en büyük katkıyı vermiştir.” şeklinde konuştu.

Çalık, kayısının ulusal ve uluslararası tanıtımı noktasında katkı sağlayan üniversite rektörlerine ve emeği geçenlere de teşekkür ederek, 23. Uluslararası Malatya Kültür Sanat ve Kayısı Festivali ve Fuarının hayırlı olmasını diledi.

Tüfenkci: Kayısımızın değerini bulması için birlik olmamız lazım

Gümrük ve Ticaret eski Bakanı AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “Malatya için çok büyük önemi bulunan bir ürünün hasadının festivalini yapıyoruz. Kayısımız, ilimiz tarım ürünlerinin başında gelmekte ve baktığımızda dünyada bir numaralı üretici Malatya. Avrupa coğrafi işareti aldığımız ancak her daim değerini bulmadığından bahsettiğimiz kayısının hak ettiği değeri bulması için üreticilerimizin birlik olmasını, eğitimcilerimizin birlik oluşturmasını ve kooperatifleşerek hem üretimdeki sorunları hem de piyasadaki sorunları giderme noktasında hem devletimizin hem de Bakanlığımızın desteği ile yol almasını istiyoruz.

Burada üretici odaları başkanlarımız var ziraat odaları başkanlarımız var ve esasında onlar kayısının esas sahipleridir. Tarım Bakanlığımız kayısının üretimi ve ilaçlanması noktasında eminim ki üzerlerine düşün görevleri yerine getiriyorlar. Malatya’da Lisanslı Depoculuğun kurulmasıyla beraber Malatya’da kayısı anlamında bir sıçrama yapacak, değerinde alınıp sağlanmasına imkân sağlayacaktır.

Buradan ilimize teşrif eden Sayın Bakan Yardımcımıza teşekkür ediyorum. Festival ve fuarın düzenlemesinde emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan olmak üzere herkesi kutluyorum” dedi.

Baruş: Kayısı Malatya insanının hayat değeridir

Son olarak bir konuşma yapan Malatya Valisi Aydın Baruş, Kayısının Malatya’ya Allah’ın bir lütfu olduğunu belirterek, “Kayısı Malatya'dan dünyaya yayılan doğal bir lezzet. Malatya ikliminin suyunun ve güneşinin hediyesi, kayısı Malatya'nın rengidir, kayısı Malatya'nın kültürüdür, Malatya'nın simgesidir, Malatya ekonomisinin bel kemiği ve markasıdır. Kısacası kayısı Malatya insanının hayat değerdir. Bu nedenle kayısı ile ilgili her mesele Malatyalıyı ilgilendirir. Kayısı Malatya ekonomisi içerisinde çok önemli bir yer tutuyor, biraz önce ifade ettiğim gibi tarımsal alanlarımızın yüzde 20'si kayısı ağaçları ile kaplı, dünya kuru kayısı üretiminin yüzde yetmiş beşine yakını Malatya'dan karşılanıyor ve Türkiye'nin kuru kayısı üretiminin %90 üzerinde Malatya'dan gidiyor. 2018/2019 sezonu itibariyle Malatya'da ihraç edilen miktarı 91 ton bu yıllara göre değişmekle birlikte yaklaşık 250 ila 300 milyon dolar gelir sadece kayısıdan Malatya geliyor ve Türkiye ekonomisine Malatya ciddi bir katkı sağlıyor.

Kayısıda sorunlarımız var ama bugün çok şükür ki kayısı hükümetimizin de desteğiyle, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle, Sayın Tarım Bakanlığı Bakan Yardımcımızın desteğiyle, Sayın milletvekillerimizin yakın ilgisi ve alakası ile Malatya üreticisi için çok önemli bir değer haline geldi. Biz olumsuzlukları hep birlikte aşabiliriz. Çiftçimizi bilinçlendirmemiz lazım, her yere değil uygun arazi koşullarına kayısı fidanını dikmemiz lazım.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle İnşallah Akçadağ ve Battalgazi ilçelerimizde kayısı kükürtleme üniteleri kurulacak. Ziraat odalarımız ile birlikte bu üniteleri yaygınlaştırmamız lazım. Yani kayısıda kullanılan kükürt oranını çok iyi ayarlayarak ihracat de yaşadığımız zorlukları aşmamız gerekiyor.” İfadelerine yer verdi.

EN İYİ YAŞ KAYISILAR SEÇİLDİ

Yapılan protokol konuşmalarının ardından En İyi Yaş Kayısı Yarışmasında dereceye giren üreticiler açıklandı.

Yarışma sonucunda Hacıhaliloğlu Kategorisinde;

Kale ilçesinden Ekrem Kıraç Darende ilçesinden Murat Özdemir Doğanşehir’den Fikret Mete

Kabaaşı Kategorisinde;

Yeşilyurt ilçesinde Mustafa Doğan Darende ilçesinden İsmail Özdemir Yeşilyurt ilçesinden Mehmet Koç oldu.

Daha sonra yarışmada dereceye girenlere protokol tarafından ödülleri takdim edildi.

Fuar açılışının ardından, 23. Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali programı start aldı. Mişmişpark Fuar alanında düzenlenen festival etkinliklerine Malatyalılar çok büyük ilgi gösterdiler.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)