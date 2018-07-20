Güney Kuşak Yolu’nda önemli bir etap daha tamamlanmak üzere

Malatya için hayati öneme sahip Güney Kuşak yolunda çalışmalarını aralıksız sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi, 11.5 kilometre uzunluğundaki yolun Kernek - Beydağı hattındaki kot farkını 2 metre aşağı düşürerek, Kernek Şelalesinin üstüne taş duvar ördü. 50 metre genişliğinde açılan yolu ortadan ikiye ayıran derme suyu kanalının yaklaşık 100 metrelik bölümü ise kapatılıyor.

Güney Kuşak yolundaki çalışmalar hakkında bilgiler alan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Polat’a inceleme gezisinde, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Çeçen, Fırat Mahallesi Muhtarı Remzi Akdemir, Kernek Mahalle Muhtarı Mesut Türkoğlu, Yamaç Mahalle Muhtarı Hanifi Akdağ, Beydağı Mahalle Muhtarı Hakverdi Sevgi ile Hasan Varol Mahalle Muhtarı Özkan Oyan da eşlik etti.

Kent içi ulaşımın rahatlaması için Güney kuşak yolunun mutlaka bitirilmesi gerekliliğine dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, yolu açabilmek için önlerine çıkan sorunları bir bir aşmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Yolun 8 kilometrelik bölümünün açıldığını belirten Polat, “Güney Kuşak yolumuzun Cemal Gürsel, Beydağı, Yamaç ve Kernek hattı duruyor. Diğer bölgeler trafiğe açıldı. Tamamı açıldığında Hava lojmanları kavşağında başlayıp Turgut Özal, Çilesiz, Cemal Gürsel, Beydağı, Kernek, Yamaç, Fırat ve Çöşnük mahallerinden geçip Çöşnük kavşağına çift yönlü gidip-gelinebilecek. Kernek - Beydağı hattında kot farkını 2 metre aşağı çekip, derme su kanalının 100 metrelik bölümünün üstünü kapatıyoruz. Bu bölgede çalışmalar son aşamaya geldi. Diğer bölgelerdeki çalışmalar kentsel dönüşüm ile beraber ilerleyecek. Bu çalışmaların yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın sahada yoğun bir tempoyla çalıştığına dikkat çeken mahalle muhtarları, kendileri ile diyalog içerinde olan Başkan Polat’a teşekkür etti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)