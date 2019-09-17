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17 Eylül 2019 Salı 15:17

Güngör Caddesinde kavşak düzenleme çalışması yapılıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Güngör Caddesinde değişim-dönüşüm ve yenileme çalışmaları kapsamında kavşak düzenleme çalışmaları yapıyor.

Güngör Caddesinde kavşak düzenleme çalışması yapılıyor
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Sağlıklı şehirleşmenin en vazgeçilmez unsurlarından biri olan yollar konusunda şehir genelinde dev adımlar atan Büyükşehir Belediyesi, 3 kilometre uzunluğundaki Güngör Caddesinde düzenleme çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. 

Altınkayısı Bulvarını Mıhlıdut’a bağlayan Güngör Caddesi, Fahri Kayahan Bulvarının trafik yükünü azaltıyor. Güney Kuşak Yolunun da önemli bir parçası olan Güngör Caddesini etaplar halinde yapan Büyükşehir Belediyesi, 3 kilometrelik yolun 1.3 kilometrelik bölümünü geçtiğimiz yıllarda yapmıştı. 

Geriye kalan 1.7 kilometrelik bölümde asfaltlama çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, trafik akışının daha sağlıklı yapılabilmesi için kavşak düzenleme çalışmalarını ise sürdürüyor. Maski Genel Müdürlüğü ise Güngör Caddesinde geçtiğimiz aylarda 3 kilometrelik içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu drenaj çalışmaları yapmıştı. 

Güngör Caddesi Güney Kuşak Yolunun önemli bir bağlantı yolu

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da kavşak çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Düzenleme çalışmaları ile ilgili açıklamada bulunan  Başkan Gürkan, “Altınkayısı, Güngör, Mıhlıdut Caddelerimizin olduğu bölge hızlı gelişen bir bölge, burada yapılaşma devam ediyor. Bu yapılaşmanın getireceği problemleri önceden çözerek, vatandaşlarımızın daha rahat ve sağlıklı ortamda yaşamalarını sağlamaya çalışıyoruz. 

Güngör Caddemiz aynı zamanda Fahri Kayahan Bulvarı ile Altınkayısı Bulvarını bir birine bağlayan çilingir bir yolumuz. Güney Kuşak yolunun da önemli bir bağlantı yolu. Bu iki bulvarın trafik yükünü azaltıyor. Burayı etaplar halinde yapıyoruz. Geçtiğimiz aylarda 3 kilometrelik yolun altyapısını baştan aşağı yenilemiştik. 

Üstyapı çalışmaları kapsamında ise asfaltlama çalışmaları yapmıştık. Kavşak düzenlemesi yaptığımız noktanın zaman zaman kazalara sebebiyet vermesi nedeniyle acilen kavşak düzenleme çalışmasına başladık. Kavşak düzenleme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bittiğinde burada yaşam daha da kolaylaşacak. Sağlıklı şehirleşme yollardan başlar. Yolları standartlara uygun bir kentin cazibesi de yüksek olur.” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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