Gürkan, 300 Yataklı Devlet Hastanesi İnşaat Alanında İncelemede Bulundu

İnceleme gezisi sırasında Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan’a, MASKİ Genel Müdürü M. Yaşar Karataş, Daire Başkanları ve şube müdürleri de eşlik etti.

Battalgazi Devlet Hastanesinin Malatya’ya kazandırılacak olmasından dolayı duyduğu mutluluğu ve memnuniyeti dile getiren Başkan Gürkan; “Büyükşehir Belediyesi olarak, bizlerin üzerine düşen görevi hızlı bir şekilde yerine getirerek, elimizden gelen gayreti çabayı göstereceğiz. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanımız ile görüştük. Cumartesi günü Sağlık Bakanlığımız burada, UMKE Bölgenin en büyük tatbikatı şeklinde bir çalıştayları olacak. Sağlık Bakanımızı buraya davet ettik. Hastanedeki yapılan çalışmaları yerinde görüp, inceleme yapacaklarını bizlere ifade ettiler.” dedi.

Gürkan: Hastanenin en kısa sürede bitirilmesini temenni ediyorum

Hastanenin bir an önce yapılması ve Malatya’mıza sunulması noktasında yoğun çaba ve gayret gösterdiklerini söyleyen Gürkan; “Buranın temel atma aşamasının öncesinde yerin TOKİ’ye verilmesi, tekrar Sağlık Bakanlığına ve hastane yapılması ve ihale yapılması noktasında gerçekten halkımız ile birlikte yoğun bir çaba ve gayret gösterdik. Bu çaba ve gayretin sonucunda, bugün burada yoğun bir çalışma içerisindeler. Bu çalışmalar daha da artarak devam edecek. Mevcut araçların daha da artırılması noktasında Bakanlığımıza gerekli talebimizi ilettik. İlgili firma da gerekli tedbirleri alarak buradaki çalışmaların hızlandırılması ve inşaatın bir an önce bitirilerek sağlık açısından gerekli hizmeti verebilecek bir fiziki yapının ortaya çıkması noktasında gerekli gayret gösterilecektir. Bu hastanemizin Malatya’mıza, Battalgazi’mize ve burada yararlanacak tüm insanlarımıza hayırlı uğurlu olmasını ve en kısa sürede bitirilmesini temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)