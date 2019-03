Gürkan, ''31 Mart'ta Malatya, Türkiye'ye büyük bir ses verecek''

Gürkan, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, ziyaretleri kapsamında ilk olarak Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nde Battalgazi Halk Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla çobanlık kursunu bitirenlerle bir araya geldi.

Düzenlenen toplantıda konuşan Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, "Belediye başkanlarının, yerel yöneticilerin her zaman yanlarında olmamız gerekiyor. Bu anlamda Battalgazi Belediye Başkanımız, 15 yıl belediye başkanlığı yaptığı süre içerisinde bizlere ve yetiştiricilerimize her zaman ve her platformda destek olmuştur" ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan ise "Çobanlık güzel bir meslek. Çobanlık mesleği, peygamberlik mesleğidir. Bu anlamıyla da çobanlık mesleğini önemsiyoruz" dedi.

Gürkan daha sonra kursu bitirenlere sertifikalarını, derece yapanlara başarı belgeleri ve plaketlerini takdim etti.

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan daha sonra 23. ve 24. dönem Malatya Milletvekili AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Mücahit Fındıklı ve AK Parti Kale Belediye Başkan Adayı Murat Koca

ile birlikte seçim çalışmalarını Kale İlçesi'nde sürdürdü.

Gürkan, Kale İlçesi'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, Malatya'nın 13 ilçesi ve büyükşehir ile birlikte bir takım halinde çalışacaklarını ifade etti.

Malatya ve Malatya'nın bütün ilçeleriyle mahallelerine hizmet götüreceklerini kaydeden Gürkan, "Bizim bugüne kadar yaptığımız hizmetler, bundan sonra yapacaklarımızın teminatıdır. Yaptıklarımızın ikinci bir örneği de Türkiye'de yoktur. Türkiye'de bizim ölçeğimizdeki hangi belediyeyi baz alırlarsa alsınlar, bizim beş yılımız onların elli yılından daha ağır gelir. Belediyecilik anlamında yapılacak bütün hizmetleri yaptık. Biz istiyoruz ki; Malatya, mazisine layık istikbale hazırlansın. Şire Pazarı'ndan tutun bütün sanayi sitelerine kadar her yer bir segment atlasın" diye konuştu.

"Bu bir memleket meselesi' diyen Gürkan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hepinizin bir Selahattin Gürkan, bir Murat Koca gibi çalışması gerekir. Çünkü bu bir memleket meselesi. Bugün herkes Malatya paydası altında birleşmiş ve tek olmuş durumda. Bizim bunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bu birlikteliğin kıymetini bileceğiz. Bizim ötekileştireceğimiz bir tane insanımız yok. Herkesi kucaklayacağız. Gönül belediyeciliğinin temeli de budur. Biz gönüller yapmak istiyoruz. Kimseyi ötekileştirmedik, ötekileştirmeyeceğiz. Malatya paydası altında Malatya'mızın kaybolan yıllarını tamamlamak, eksik hizmetleri telafi etmek için güçlü bir şekilde sandıktan çıkmak istiyoruz. Malatya, 31 Mart'ta Türkiye'ye büyük bir ses verecek. Malatya şimdiye kadar destanlar yazdı. 31 Mart'ta da gönül belediyeciliğinin destanını Malatya yazacak, Türkiye okuyacak."

23. ve 24. dönem Malatya Milletvekili AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Mücahit Fındıklı ise "Yeni dönemde teşkilatlarımızla birlikte Malatya'daki bütün hizmetlerimizi derleyip, toparlayıp Selahattin Gürkan başkanımızın önderliğinde diğer belediye başkanı adaylarımızla milletimize hizmet edeceğiz. Özellikle birlik ve beraberliğimizi bozmadan Malatya'yı yerel yönetimlerde Türkiye'nin birinci sırasına oturtmak istiyoruz. Bu noktada da Kale, AK Parti'nin sırtının direği olmuş bir ilçemiz" dedi.

AK Parti Kale Belediye Başkan Adayı Murat Koca da 31 Mart'ta önemli bir seçime gideceklerini ifade ederek, "Kale'mizin geleceği, çocuklarımızın yarınları, 28 yıllık ilçemizin eksiklerinin hızla tamamlanabilmesi için siz hemşerilerimden çok güçlü bir destek istiyoruz. Yüksek bir oy oranı ile sandıklardan güçlü çıkıp, hizmetlerimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan daha sonra Battalgazi İlçesi'ne bağlı Erenli mahallesini ziyaret etti.

31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kalırken, Malatya'da bir bayram ve demokrasi şöleni havası olduğunu dile getiren Gürkan, "Bunun kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Memleketin içerisine fitne fesat sokmaya çalışan yetersiz, kifayetsiz ehliyetsiz, beceriksiz insanlara fırsat vermeyeceğiz. İstismar politikaları doğru bir politika değildir, buna asla müsamaha göstermeyeceğiz ve müsaade etmeyeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde Malatya'yı segment atlatacağız. Malatya'yı hep birlikte Süper Lig'e çıkaracağız. Malatya'yı Türkiye'de ilk onun arasındaki şehirlerin arasına koymamız lazım" diye konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan daha sonra Metin Emiroğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinin daveti üzerine okula giderek, bir söyleşi gerçekleştirdi.

Gürkan, öğrencilerle tecrübelerini paylaşarak, "Bu sıraları çok ama çok iyi değerlendirin. Yarın ülkemizin, şehrimizin geleceğini şekillendirecek siz çocuklarımızın bu sıralarda iyi yetişmesi, geleceğe bilgiyle donanmış olmalarını hem sizler hem de ülkemiz açısından önemli buluyoruz" dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)