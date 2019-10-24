Gürkan, Çalışmaları devam eden 25 Metrelik yolda inceleme yaptı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya’nın en hızlı gelişen bölgelerinden biri olan Karakavak bölgesinde yeni yol açma çalışmaları yapıyor.

Altınkayısı Bulvarını Barguzu Caddesine bağlayacak olan 25 metre genişliğindeki yolda kazı, dolgu çalışmalarında sona yaklaşıldı. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolunun 500 metrelik bölümünü oluşturan Asrın Sokaktaki çalışmaları geçen yıl tamamlayan Büyükşehir Belediyesi kalan bölümü ise bu yıl tamamlayacak. Çalışmalar kapsamında Kernek Anadolu Lisesi ile Ayyıldız Anaokulunun bahçelerinde de perde duvar çalışmaları yapılıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan devam eden çalışmaları yerinde inceleyip konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Geziye Genel Sekreter Cemal Noğay, Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, bazı daire başkanları, şube müdürleri, Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit, Karakavak Mahalle Muhtarı İhsan Güngör de eşlik etti.

Bağlantı yolunun bölge trafiğini olumlu yönde etkileyeceğini belirten Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit, “Altınkayısı Bulvarı ile Barguzu Caddesi çevre yolu batı trafiğini rahatlatacak. 25 metre genişliğindeki bağlantı yolu da bu dolaşımı sağlayacak. Bölge halkı konforlu yollarda eziyet çekmeden seyahat edecek. İnsanlar hem zamandan hem yakıttan tasarruf edecek. Tecde yolu ferahlayacak. Başkanımızın yolların yapımına verdiği önemi takdir ediyoruz. Bir insan sabah işine giderken yolda rahat gidiyorsa, mutluysa herkes mutlu olur. Bu çalışmalara insanlar dua ediyor, teşekkür ediyor. Bizde kendisine şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Barguzu Caddesinin Altınkayısı Bulvarıyla birleştiğini belirten Karakavak Mahalle Muhtarı İhsan Güngör, “Bölge ve çevre yolu ulaşımını rahatlatacak yollar bir bir açılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a açtığı bu yollardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Malatya’nın her noktasında yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya’yı tek aks trafik yoğunluğu yaşayan, kent imajından kurtarmak için yol çalışmalarına ayrı bir mesai harcadıklarını söyledi.

Malatya trafiğinin lokal anlamda rahatlatılması gerekliliğini vurgulayan Başkan Gürkan, “Büyükşehir Belediyesi olarak biz bu anlamda İstasyon Kavşağından başlayıp-Sivas Yoluna bağlanacak alternatif yolu hayata geçirdik. Kamulaştırmalar yapıldı. Hava şartları müsaade ederse bu yolumuzu Kuzey Kuşak yolumuza bağlayacağız.

Malatya’nın güneyinde de bu rahatlamayı sağlamak için çalışmaya devam ediyoruz. Yakınca, Bostanbaşı’ndan başlayıp Altınkayısı Bulvarı, Mıhlıdut, Fahri Kayahan’dan Güney Kuşak yoluna bağlanmasını sağlayacak yol projeleri üzerinde çalışıyoruz. 25 metre genişliğindeki yolumuzda bu projelerden birisi. Yolumuzun üzerindeki yapıların bedellerini ödeyerek yıkımlarını gerçekleştirdik. Okullarımızın perde duvarlarını yapıyoruz. Yakın bir zamanda buradaki çalışmalar tamamlanacak.

Malatya emin ellerde. İlçe Belediyelerimiz ile birlikte el birliğiyle Medeniyetler merkezi Malatya’mızı mazisine layık istikbale hazırlayacağız” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)