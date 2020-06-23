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23 Haziran 2020 Salı 16:19

Gürkan, “Herkes Üzerine Düşeni Doğru Biçimde Yapsın”

Malatyaspor Taraftarlar Derneği, Derebeyleri Taraftar Topluluğu temsilcileri ve bazı üyeler, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ettiler.

Gürkan, 'Herkes Üzerine Düşeni Doğru Biçimde Yapsın”
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Ziyarette kısa bir konuşma yapan Derebeyleri Taraftar Topluluğu Temsilcisi Murat Alpay Malatyalıları, Malatyaspor çatısı altında toplamayı amaçladıklarını söyledi.

Derebeyleri Taraftar Topluluğu içinde Lise ve Üni Derebeyleri yapılanmasını oluşturduklarını belirten Alpay; “Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan Malatyalıları bir araya getirmek için üniversite yapılanmasını oluşturduk. 25 üniversitede şuan aktifiz. Amacımız bütün üniversitelere giderek bu yapılanmayı genişletmek. BTC Türk Malatyaspor’umuza bundan önce hep destek oldunuz. Yaşadığımız zor süreçte de desteğiniz artarak devam ediyor. 6 milyon lira katkı sağladınız. Malatyaspor sevdalıları ve Malatyalılar adına teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Malatyaspor taraftarının yapmış olduğu etkinlikleri takdir ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, BTC Türk Malatyasporun, Malatya’nın ortak paydası olduğunu söyledi.

Türkiye’nin değişik yerlerinde 3 milyona yakın Malatyalının yaşadığına dikkat çeken Başkan Gürkan, “BTC Türk Malatyaspor sadece Malatya’da yaşayanların değil, memleketin dört bir yanına dağılmış tüm Malatyalıların ortak paydasıdır. Sahaya çıkan futbolcularımız bu 3 milyonun temsilcileridir. Aynı futbolcular Malatya’mızın onuru için mücadele ediyor. Spor insanları birleştiren en değerli sosyal etkinliktir. BTC Türk Malatyaspora sahip çıkmak için herkes elinden geleni yapmalı. 12 haftalık kötü periyot Göztepe maçıyla bitti. Birlik, beraberlik olduğu müddetçe her işi başarabiliriz. Takımın ligi iyi yerde bitireceğinden şüphemiz yok. Yeter ki herkes üzerine düşüne doğru biçimde yapsın” ifadelerini kullandı.

Ziyarette Derebeyleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a kaşkol hediye ettiler.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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