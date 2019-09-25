Gürkan, ‘‘İtfaiye Teşkilatımızın Göstermiş Olduğu Gayret Takdire Şayan’’

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından, 25 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında kutlanacak olan “İtfaiyecilik Haftası” nedeniyle bir dizi etkinlik düzenleniyor.

Malatya İtfaiye Hizmetleri Daire Başkanı M. Hanifi Acar ve İtfaiye personelleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti.

"İtfaiye Haftası" nedeniyle yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan; “Türk İtfaiye Teşkilatı’nın 305. Kuruluş Yıl dönümü ve İtfaiye Haftası nedeniyle İtfaiye Daire Başkanımız ve değerli çalışanlarımız ile bir araya geldik. İtfaiyecilik Haftasını kutluyorum ve tebrik ediyorum. İtfaiye teşkilatımız her türlü felaket ve acil durumda kendi hayatlarını hiçe sayarak mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını yürütmektedirler. Bu özverili çalışmalarından dolayı kendilerini kutluyorum” dedi.

Hizmetlerimiz aralıksız devam edecektir

İtfaiye Teşkilatının göstermiş olduğu gayretin takdire şayan olduğunu söyleyen Başkan Gürkan, “Çalışma esasları, gayretleri ve gösterdikleri hassasiyet ile deprem ve yangın mahalline, afetlere anında müdahale etme noktasında olay yerine en kısa zamanda gittiklerini görüyoruz.

Müdahale noktasında ve olumlu sonuç alma noktasında itfaiye teşkilatımızın gayreti takdire şayandır. Vatandaşımızın can, mal ve emniyetinin korunması noktasında göstermiş oldukları gayretleri tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçte daha modern araçlar ile itfaiye teşkilatlarımızı teşekkül ettirip vatandaşımızın hizmetine sunma noktasında hizmetlerimiz aralıksız devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

İtfaiyeciler Haftası nedeniyle İtfaiye Hizmetler Daire Başkanlığını ziyaret eden Gürkan, “Tüm İtfaiyeci arkadaşlarımızı kutluyorum. Görevlerinde başarılar diliyorum. Daha güzel hizmetleri birlikte yapma dileğiyle diyorum” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)