Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Eylül 2019 Çarşamba 12:19

Gürkan, ‘‘İtfaiye Teşkilatımızın Göstermiş Olduğu Gayret Takdire Şayan’’

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından, 25 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında kutlanacak olan “İtfaiyecilik Haftası” nedeniyle bir dizi etkinlik düzenleniyor.

Gürkan, ‘‘İtfaiye Teşkilatımızın Göstermiş Olduğu Gayret Takdire Şayan''
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

Malatya İtfaiye Hizmetleri Daire Başkanı M. Hanifi Acar ve İtfaiye personelleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti.

"İtfaiye Haftası" nedeniyle yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan; “Türk İtfaiye Teşkilatı’nın 305. Kuruluş Yıl dönümü ve İtfaiye Haftası nedeniyle İtfaiye Daire Başkanımız ve değerli çalışanlarımız ile bir araya geldik. İtfaiyecilik Haftasını kutluyorum ve tebrik ediyorum. İtfaiye teşkilatımız her türlü felaket ve acil durumda kendi hayatlarını hiçe sayarak mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını yürütmektedirler. Bu özverili çalışmalarından dolayı kendilerini kutluyorum” dedi.

Hizmetlerimiz aralıksız devam edecektir

İtfaiye Teşkilatının göstermiş olduğu gayretin takdire şayan olduğunu söyleyen Başkan Gürkan, “Çalışma esasları, gayretleri ve gösterdikleri hassasiyet ile deprem ve yangın mahalline, afetlere anında müdahale etme noktasında olay yerine en kısa zamanda gittiklerini görüyoruz.

Müdahale noktasında ve olumlu sonuç alma noktasında itfaiye teşkilatımızın gayreti takdire şayandır. Vatandaşımızın can, mal ve emniyetinin korunması noktasında göstermiş oldukları gayretleri tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçte daha modern araçlar ile itfaiye teşkilatlarımızı teşekkül ettirip vatandaşımızın hizmetine sunma noktasında hizmetlerimiz aralıksız devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

İtfaiyeciler Haftası nedeniyle İtfaiye Hizmetler Daire Başkanlığını ziyaret eden Gürkan, “Tüm İtfaiyeci arkadaşlarımızı kutluyorum. Görevlerinde başarılar diliyorum. Daha güzel hizmetleri birlikte yapma dileğiyle diyorum” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.


Reklam İçin İletişime Geçiniz
İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MTB'den, Yurt Dışı Pazar Destek Programı MTB'den, Yurt Dışı Pazar Destek Programı
4. Bursa Anadolu Günlerinde Yeşilyurt Belediye Standına Yoğun İlgi 4. Bursa Anadolu Günlerinde Yeşilyurt Belediye Standına...
Rektör Karabulut, “Arapgir üzümünün kanseri önleme etkisi diğer üzümlere göre 10 kat fazla” Rektör Karabulut, “Arapgir üzümünün kanseri...
81 İlin Yöresel Ürünleri Malatya'lılar İle Buluştu 81 İlin Yöresel Ürünleri Malatya'lılar İle...
Başkan Avşar'ın Türk Dil Bayramı Mesajı Başkan Avşar'ın Türk Dil Bayramı Mesajı
1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi Başlıyor 1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri...
Yukarı Çık
banner687
banner691

MTB'den, Yurt Dışı Pazar Destek Programı
Malatya Ticaret Borsası’nın (MTB) ev sahipliğinde KOSGEB tarafından başlatılan 'Yurt Dışı Pazar...

Haberi Oku