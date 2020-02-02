Gürkan, “Kar Kış Demeden Çalışmalarımız Devam Ediyor”

İlçelerde etkisini gösteren kar ve tipi sebebiyle, Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgelere giderek aralıksız bir şekilde yol açma ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Hasta vatandaşlar açılan yollar sayesinde sağlık ekipleriyle hastaneye sevkleri yapılıyor.

Başkan Gürkan: Çalışmalarımız 7/24 Aralıksız devam ediyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan; “Çalışmalarımız 24 Ocak tarihinden itibaren 7/24 devam ediyor. Bugünde Yaygın ve Topluca bölgesine geldik. Burada Yol Asfalt Daire Başkanlığımızın yol çalışmaları kar kış demeden devam ediyor. Çalışmalardan dolayı tüm mesai arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Burada gördüğünüz iş makinaları ile kapanan yolları ve heyelanları açma noktasında, enkazların kaldırılması noktasında yoğun bir çalışma gerçekleştirdiler. Depremde zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin” dedi.

Milletvekili Çalık: Kuzey Çevre Yolunu da inşallah Malatya’mıza kazandıracağız

AK Parti MKYK üyesi Malatya Milletvekili Öznur Çalık; “Sayın Valim ve Büyükşehir Belediye Başkanım ile birlikte Yaygın mahallesindeyiz. Büyükşehir Belediye Başkanımızı depremin ilk gününden itibaren yapmış oldukları çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Valiliğimizin oluşturmuş olduğu kriz masası ile ilk günden itibaren devletimiz ve milletimiz yan yanaydı. Bugünde merkez mahallelerimizi ziyaret etmeye devam ediyoruz. Yollarımız ile ilgili kar çalışmalarımız devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız yol medeniyettir diyor. Bütün yollarımızı yapıyoruz. Çok önemli bir bilgiyi Yaygın ve Topluca da sizlerle paylaşmak istiyorum. Kuzey Çevre Yolumuzun 10 Milyonluk merkezdeki kamulaştırma bedeli dün itibariyle çıkarıldı. Genel Müdürümüz ve Bakanımız ile yapmış olduğumuz görüşmeler de ödemelerine de bu hafta itibariyle başlayacaklar. Kuzey Çevre Yolumuzun kamulaştırma alanları içerisindeki ağaç bedelleri konusunda 10 Milyonluk destek bizim için çok kıymetliydi. Alan açıldığında Kuzey Çevre Yolunu da inşallah Malatya’mıza kazandıracağız. Depremde zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerine yer verdi.

Vali Baruş: Hep birlikte el ele vererek vatandaşlarımızın sorunlarını çözmeye çalışıyoruz

Malatya Valisi Aydın Baruş, “Büyükşehir Belediyemizin yol açma çalışması yapan arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Mahalle de yaşayan vatandaşlarımızı ziyaret edeceğiz. 24 Ocak 2020 depreminden sonra çok güzel bir işbirliği halinde Büyükşehir Belediyemiz, Milletvekillerimiz, hep birlikte el ele vererek vatandaşlarımızın sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Eğer yolu açmazsanız depremzedelere yardımı ulaştıramazsınız. Büyükşehir Belediyemizi yapmış oldukları çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Depremin olduğu tarihten itibaren kapalı olan bütün yollarımızı açtılar. Dün itibariyle önemli bir kar yağışı oldu bu mevkilerde, şimdide bu yolları açık tutmanın mücadelesini veriyorlar. Burada bu çalışmaları yapan, emek veren tüm çalışanları tebrik ediyorum. Tüm depremzede kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından mahallelerde evleri hasar gören depremzedeler ziyaret edilerek sorunları dinlendi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)