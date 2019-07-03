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03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:47

Gürkan, ‘‘Kemal Sunal Hep Örnek Oldu’’

Yeşilçam’ın unutulmaz karakterlerine hayat veren, Türk Sinemasının gülen, düşündüren ve güldüren adamı Kemal Sunal vefatının 19. yılında memleketi Malatya’da anılıyor.

Gürkan, ‘‘Kemal Sunal Hep Örnek Oldu''
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Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür Evinde bulunan ve Kemal Sunal’ın balmumu heykelinin bulunduğu odayı gezdi.

Burada Kemal Sunal’ın vefatının 19. yıldönümü nedeniyle bir açıklama yapan Başkan Gürkan, O’nun Türk dünyasının yetiştirmiş olduğu en büyük sanatçılardan biri olduğunu ifade etti.

Kemal Sunal’ın boşluğu asla dolmadı doldurulamayacak

Kemal Sunal’ı ölümünün 19. yılında sevgi, saygı ve rahmetle andıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, canlandırdığı karakterleri sanki yaşamış gibi anlatan, Türk Dünyasının yetiştirmiş olduğu en büyük sanatçılardan biri olan Kemal Sunal’ın boşluğunun asla dolmadığını ve doldurulamayacağını söyledi.

Başkan Gürkan; “Kemal Sunal bizim için yaşıyor. Malatya Evi içinde oluşturduğumuz Kemal Sunal Odasıyla onun o gülen, güldüren, düşündüren ve ders veren karakterleri buradan yansıtıyoruz. Filmlerini dün olduğu gibi bugün de gülerek izliyoruz. Kemal Sunal dünya sinemasında yaptığı hayat filminde güzel rol oynadı. O rolde bize hep örnek oldu. Biz de oynadığımız hayat rolünde örnek olmalıyız. Kendisini bir kez daha rahmetle, minnetle anıyoruz.” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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