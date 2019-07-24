Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:45

Gürkan, ‘‘Kızılay Önemli Bir Yardım Kuruluşudur’’

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Kızılay Yatırım A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Haşim Çakmak ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Gürkan, ‘‘Kızılay Önemli Bir Yardım Kuruluşudur''
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kızılay, zor zamanlarda hep yanımızda oldu

Kızılay Yatırım A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve yöneticilerini ağırlamaktan büyük bir mutluluk ve memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Gürkan; “Kızılay, Malatya’mız ve ülkemiz açısından büyük bir yardım kuruluşudur. Osmanlı döneminde ‘Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti’ adıyla başlayıp, günümüzde Kızılay olarak devam eden bu kuruluşumuz, her daim afet, deprem, sel gibi felaketlerde hep yanımızda olmuştur.” ifadelerini kullandı.

Kızılay’ın özellikle Vagon Fabrikasınıntekrar ayağa kaldırılması noktasındaki girişimlerini takdir ettiğini söyleyen Başkan Gürkan, “Malatya için söylenen 3 temel söz vardır. 1-Kuzey Çevre Yolu, 2-Kayısı, 3-Vagon Onarım Fabrikası.Vagon Fabrikamız, kendi haline terk edilmiş, ölü bir yatırım halinde miadını bekleyen bir durumdaydı. Sağ olsun Kızılay Başkanımızburayı istedi. Vagon Fabrikasının prefabrik yapı üretme noktasında değerlendirmeler yapıldı.” şeklinde konuştu.

Yatırımlarınız Malatya’mıza ve ülkemize önemli katkılar sağlayacak

Gürkan, “Sizler yapılan bu çalışmaları bizzat yerinde inceleyeceksiniz. Yapacağınız incelemenin yatırım açısından çok verimli olacağına inanıyorum. Bu yatırım sadece Malatya’ya değil üretim mekanizması ve istihdam oluşturulması noktasında ülkemize de önemli katkılar sağlayacaktır. Üretilen prefabrik ev parçaları ve yapı parçalarının yurtdışına da ihraç edileceği şeklinde bir projenizin olduğunu biliyorum. İnşallah hem Malatya’mıza hem de ülkemize faydalı bir yatırım olacaktır.” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.


İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dostum Yaşar, Düşmanım Ölür Dostum Yaşar, Düşmanım Ölür
Vali Baruş, “Tüm Taraftarlarımızı UEFA Eleme Maçına Davet Ediyorum” Vali Baruş, “Tüm Taraftarlarımızı UEFA Eleme...
Gürkan, 300 Yataklı Devlet Hastanesi İnşaat Alanında İncelemede Bulundu Gürkan, 300 Yataklı Devlet Hastanesi İnşaat Alanında...
Uluslararası UMKE Tatbikatı Malatya’da Devam Ediyor Uluslararası UMKE Tatbikatı Malatya’da Devam Ediyor
Vali Baruş, Mahalle Muhtarlarını Ziyaret Etti Vali Baruş, Mahalle Muhtarlarını Ziyaret Etti
Çalık, “Kayısı Birlik için çalışma yürütülecek” Çalık, “Kayısı Birlik için çalışma yürütülecek”
Yukarı Çık

Dostum Yaşar, Düşmanım Ölür
Türkiyeson.com yazarı Malatyalı Hakkı Şenyiğit'in Kaleme aldığı "Dostum Yaşar, Düşmanım...

Haberi Oku