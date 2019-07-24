Gürkan, ‘‘Kızılay Önemli Bir Yardım Kuruluşudur’’

Kızılay, zor zamanlarda hep yanımızda oldu

Kızılay Yatırım A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve yöneticilerini ağırlamaktan büyük bir mutluluk ve memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Gürkan; “Kızılay, Malatya’mız ve ülkemiz açısından büyük bir yardım kuruluşudur. Osmanlı döneminde ‘Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti’ adıyla başlayıp, günümüzde Kızılay olarak devam eden bu kuruluşumuz, her daim afet, deprem, sel gibi felaketlerde hep yanımızda olmuştur.” ifadelerini kullandı.

Kızılay’ın özellikle Vagon Fabrikasınıntekrar ayağa kaldırılması noktasındaki girişimlerini takdir ettiğini söyleyen Başkan Gürkan, “Malatya için söylenen 3 temel söz vardır. 1-Kuzey Çevre Yolu, 2-Kayısı, 3-Vagon Onarım Fabrikası.Vagon Fabrikamız, kendi haline terk edilmiş, ölü bir yatırım halinde miadını bekleyen bir durumdaydı. Sağ olsun Kızılay Başkanımızburayı istedi. Vagon Fabrikasının prefabrik yapı üretme noktasında değerlendirmeler yapıldı.” şeklinde konuştu.

Yatırımlarınız Malatya’mıza ve ülkemize önemli katkılar sağlayacak

Gürkan, “Sizler yapılan bu çalışmaları bizzat yerinde inceleyeceksiniz. Yapacağınız incelemenin yatırım açısından çok verimli olacağına inanıyorum. Bu yatırım sadece Malatya’ya değil üretim mekanizması ve istihdam oluşturulması noktasında ülkemize de önemli katkılar sağlayacaktır. Üretilen prefabrik ev parçaları ve yapı parçalarının yurtdışına da ihraç edileceği şeklinde bir projenizin olduğunu biliyorum. İnşallah hem Malatya’mıza hem de ülkemize faydalı bir yatırım olacaktır.” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)