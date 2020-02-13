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13 Şubat 2020 Perşembe 15:48

Gürkan, “MÜSİAD Üretim Ve İstihdam Alanında Önemli Görevler Üstlenmekte”

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MÜSİAD tarafından organize edilen ‘Dost Meclisi’ne konuk oldu.

Gürkan, 'MÜSİAD Üretim Ve İstihdam Alanında Önemli Görevler Üstlenmekte”
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Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, kısa bir süre önce merkez üssü Elazığ Sivrice olan ve Malatya’da da yoğun olarak hissedilen bir depremin yaşandığını belirterek, “Merkez üssü Elazığ Sivrice olan ve Malatya’mızda da can ve mal kayıplarına yol açan depremle birlikte Malatya’daki bütün kurum ve kuruluşlar ile birlikte sahada görevimizin başındaydık.

Ülkemizde Elazığ ve Malatya’da yaşanan depremin yanı sıra Suriye ve İdlib deki olaylar, Van’da yaşanan çığ felaketi hemen akabinde yaşanan uçak kazası gibi olaylar cereyan etti. Ülkemiz bir ateş çemberi içerisinde, bu ateş çemberi içerisinde Hükümetimiz, Devletimiz ve Cumhurbaşkanımız dimdik ayakta durmakta. Allah Devletimize zeval vermesin. Devlet yetkililerimiz, bakanlarımız felaketlerin yaşandığı andan itibaren sahada oldular. Dün yine İçişleri Bakanımız ile Çevre Bakanımızı Malatya’da deprem bölgelerini ziyaret ettiler.

Büyükşehir Belediyesi olarak depremin yaşandığı andan itibaren bütün ekiplerimizle birlikte sahadaydık. Ekiplerimiz cansiperane bir çalışma örneği sergilediler. Burada millet olmanın en güzel örneğini yaşadık. 7’den 70’e Türkiye’nin her kesim ve kesitinden insanımız yaraların sarılması noktasında büyük gayret gösterdi. Milletimizin kadirşinaslığı, asil olma özelliğimizin temelinde bu yatmaktadır. Milletimizle ne kadar gurur duysak azdır.

Sivil Toplum Kuruluşlarımız, Vakıflarımız, Derneklerimiz ve Türkiye’nin her noktasındaki insanımız deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere topladıkları yardımları göndererek birlik ve beraberliğin en güzel örneğini göstermiştir” dedi.

Başkan Gürkan, MÜSİAD’ın Türkiye’deki önemli derneklerden biri olduğunu belirterek, “MÜSİAD bizim için önemli bir kuruluştur. MÜSİAD kurulduğu günden bugüne her geçen gün büyüyerek Türkiye ekonomisine katkı sağlayan devasa bir kuruluş haline geldi. MÜSİAD Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da üretim ve istihdam noktasında önemli görevler üstlenmektedir. MÜSİAD’ın kuruluşundan bugüne kadar emek vermiş herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan daha sonra Belediye hizmet ve yatırımları hakkında bilgiler aktardı. Başkan Gürkan, “Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren büyük bir sorumluluğumuzun olduğunun bilinci içerisindeyiz. Bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız vatandaşımıza en güzel hizmeti en kaliteli bir şekilde sunmaktır” şeklinde konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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